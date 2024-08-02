Россиянам предложили содержать детей-студентов до 23 лет

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Группа депутатов ЛДПР вносит в Государственную думу законопроект, которым предлагает обязать родителей содержать своих детей во время их обучения в образовательных организациях по очной форме обучения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что инициатива предлагает установить обязанность родителей по содержанию совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, если они обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения. Если между родителями нет соглашения об уплате алиментов, их размер определит суд в твердой денежной сумме, которую нужно выплачивать каждый месяц.

Кроме того, если родители не смогут содержать студентов, то те имеют право рассчитывать на получение помощи братьев и сестер, дедушек и бабушек. При этом лица, не уплачивающие алименты и на вводимую категорию детей, будут включаться в реестр должников по алиментным обязательствам, пишет Лента.

Инициатором законопроекта стал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин (ЛДПР). Он предложил представить ситуацию, когда ребенок поступает в вуз на очное отделение и получает «копеечную стипендию». «Как он будет жить, как он будет существовать?» — задумался парламентарий.

- Я считаю, родители должны содержать ребенка вплоть до 23 лет, пока по стандарту он учится в вузе на очном отделении. Тогда такой студент получит возможность нормально жить, получая финансовую поддержку от родителей. Это крайне важно, чтобы молодой человек или девушка чувствовал себя стабильно, обучаясь в вузе, - Владимир Сипягининициатор законопроекта

По мнению депутата, родитель несет ответственность перед своим ребенком до того момента, пока тот не начнет зарабатывать деньги, что происходит после окончания вуза.