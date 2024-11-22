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Россиян очень раздражает неграмотная речь блогеров

22 ноября 2024 12:57
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Россиян очень раздражает неграмотная речь блогеров

Ко Дню словаря контентная платформа Дзен и портал «Грамота.ру» опросили россиян* и узнали, в какой ситуации для них важнее всего грамотная речь и какие слова чаще всего используют в неверном контексте.
В каких ситуациях особенно важна грамотная речь

Согласно исследованию, большинство россиян считают грамотную коммуникацию ключевым фактором в рабочем общении: об этом заявили 52% респондентов. На втором месте по важности оказались собеседования при трудоустройстве (51%), а на третьем — заполнение важных документов (50%). Для 45% опрошенных грамотная речь играет значимую роль при сдаче экзаменов, тогда как на первом свидании она важна лишь для 21%.


Треть россиян старается сдерживаться и не поправлять собеседника, даже если замечает ошибки в переписке или живом общении. Еще треть опрошенных отметили, что реагируют только на грубые ошибки. При этом 16% респондентов постоянно исправляют собеседника, если уверены в своей правоте, а 5% делают это даже тогда, когда не знают верного ответа. Столько же россиян (5%) игнорируют чужие ошибки.

Наибольшее раздражение у россиян вызывают ошибки или неграмотная речь блогеров: этот вариант отметили 60% респондентов при множественном выборе. На втором месте оказались государственные служащие: их неграмотность расстраивает 58% участников опроса. Ошибки коллег раздражают 38% россиян, а недочеты в речи родных и друзей замечают 12%.

Для выяснения значений неизвестных неологизмов большинство россиян (82%) обращаются к поисковым системам. Еще 13% спрашивают значение у друзей из поколения зумеров или миллениалов, а 8% узнают информацию на контент-платформах. Лишь 3% респондентов прибегают к помощи словарей сленга.

Какие лексические ошибки –– самые распространенные

Почти половина россиян (41%) периодически сталкивается с неверным употреблением слов по смыслу. Еще 16% признают, что такие ошибки встречаются им постоянно. Треть респондентов (27%) замечает подобные случаи, но редко, тогда как 16% вовсе не обращают на них внимания.

Самой распространенной лексической ошибкой оказалось использование слова «роспись» вместо «подпись». Так считают 51% опрошенных при множественном выборе. На втором месте (44%) — неправильное употребление слова «одолжить» в значении «взять в долг». Треть респондентов упомянула слово «априори», которое используют вместо «по умолчанию», а 14% отметили путаницу между «аутентичный» и «самобытный».

Среди других ошибок участники опроса выделили использование слова «апробировать» вместо «попробовать» (13%) и «конгениальный» вместо «гениальный» (12%). Также были отмечены такие случаи, как применение слова «пафосный» в значении «богатый» (11%) и «одиозный» вместо «знаменитый» (7%).

*Исследование проводилось методом онлайн-опроса на ресурсах Дзена и «Грамоты.ру» в середине ноября. Всего в нем участвовали более 1,2 тыс. россиян. 

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