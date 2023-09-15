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Российское общество «Знание» и АНО «Россия — страна возможностей» запустили онлайн-программу по повышению личной и командной эффективности

15 сентября 2023 10:28
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Российское общество «Знание» и АНО «Россия — страна возможностей» запустили онлайн-программу по повышению личной и командной эффективности

Российское общество «Знание» совместно с президентской платформой «Россия страна возможностей» открыли бесплатную просветительскую программу «Личная и командная эффективность». Лекторами стали ведущие эксперты в сфере психологии, профессионалы в области карьерного консультирования, олимпийская чемпионка и космонавт-испытатель.

С 5 сентября в рамках программы «Личная и командная эффективность» стали доступны два мини-курса: «Личная эффективность» и «Управление проектами».

Мини-курс «Личная эффективность» предлагает участникам глубокое погружение в ключевые аспекты развития личных и управленческих навыков для достижения карьерных целей, возможность научиться эффективно управлять своим временем, эмоциональным интеллектом и создавать ресурсное состояние для достижения выдающихся результатов.

Мини-курс «Управление проектами» разработан для тех, кто стремится стать успешным руководителем проектов и достигать выдающихся результатов в динамичной и конкурентной среде. Участники получат уникальную возможность освоить гибкие подходы в управлении, изучить сценарное планирование и внедрить навык визуализации данных. Курс помогает реализовать любой проект — от этики делового поведения до презентации проектов и решений.

В октябре станет доступен третий мини-курс «Командная эффективность». Слушатели узнают, как взаимодействовать в коллективе, чтобы достигать нужных результатов, как построить высокоэффективную команду и как преодолеть любой рабочий конфликт. Курс поможет руководителям и специалистам улучшить управленческие навыки для создания высокоэффективных команд, узнать все о наставничестве, являющемся основой для эффективного управления любой командой.

«В Знаниекадемия нам удалось собрать аудиторию из перспективных просветителей и педагогов со всей страны. Среди них победители Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, Всероссийского конкурса «Лига Лекторов», «Детской школы наставничества». Это важный кадровый резерв российских регионов, и задача Общества «Знание»  предложить им самые актуальные компетенции для профессионального и личностного роста отметил директор Центра Знаний «Машук», заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Антон Сериков.  Верим, что программа «Личная и командная эффективность» поможет им достичь амбициозных карьерных целей».

Спикерами программы «Личная и командная эффективность» стали опытные профессионалы: Алла Шишкина — российская синхронистка, трехкратная олимпийская чемпионка в групповых упражнениях; Олег Блинов — космонавт-испытатель, капитан экипажа межпланетной миссии «SIRIUS-21»; Ольга Зенина — ведущий эксперт Департамента карьерного развития, Superjob; Бэла Рубинштейн — Коуч ICF, журналист, медиаэксперт; Николай Пере — основатель компании Bonnie&Slide и многие другие.

«Президентская платформа «Россия  страна возможностей» и Российское общество «Знание» являются давними и надежными партнерами. Мы проводим совместные мероприятия, поддерживаем друг друга административно и медийно, но главное — вместе помогаем каждому человеку реализовать себя, — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Гужеля. — Поэтому нам показалось отличной идеей совместить наши возможности и создать первую совместную просветительскую программу. С одной стороны, она является вводной, вовлекающей в мероприятия президентской платформы по развитию компетенций, и одновременно является мотивационной для того, чтобы включиться в активности Общества «Знания». На мой взгляд, такая совместная работа позволяет дать молодым людям еще больше возможностей для того, чтобы развивать себя, свои команды. И мы точно эту работу будем продолжать».

Обучение будет доступно всем желающим после регистрации на обучающей платформе Знаниекадемия. По завершении обучения слушателям будет выдан сертификат.

Теги: Акценты

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