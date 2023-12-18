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Российских школьников научат собирать квадрокоптеры

18 декабря 2023 13:48
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Российских школьников научат собирать квадрокоптеры

Для этого к 2030 году создадут почти пять тысяч кружков и откроют 380 спеццентров, пишет Парламентская газета.

Организовать в учебных заведениях большие и малые полетные зоны для испытаний БПЛА, ремонтные станции, зоны 3D-печати и создать не менее 12 рабочих мест в классе, оснащенных компьютерами, — такие методические рекомендации опубликовало Минпросвещения. Обучать школьников принципам сборки и эксплуатации беспилотников будут согласно федеральному проекту «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».
Минпросвещения намерено создать общие для всех школ условия, позволяющие обеспечить массовый доступ учащихся к новой дисциплине — разработка, производство и использование беспилотных авиасистем. Для этого предложено выделить регионам субсидии из федерального бюджета. В школах хотят создать современную инфраструктуру со всем необходимым оборудованием и площадками, чтобы любой желающий мог освоить этот навык.

К концу 2030 года в школах собираются оборудовать 4872 специализированных класса и 380 центров практической подготовки.

По мнению председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, такие площадки станут мощным плацдармом для развития инженерных навыков у детей со школьной скамьи: «Это необходимо и для приобщения детей к практической трудовой деятельности. Сегодня сформировался мощный запрос на этот счет, и такая площадка будет прекрасной возможностью реализовать его».


Помещение для занятий с беспилотниками должно иметь все необходимое: рабочую зону со столами и персональными компьютерами, ремонтные станции, зоны 3D-печати, а также большую и малую полетные зоны для проведения испытаний. Размер таких зон должен быть не менее 100 квадратных метров с высотой потолков от трех метров. В помещениях необходимо обеспечить комфортные условия труда: хорошее освещение, быстрый интернет, отопление и вентиляцию. Покрытие пола полетных зон должно поглощать звук и вибрацию и иметь немонотонный рисунок, размещение на полах баннеров приветствуется. Сам же пол рекомендуют застелить матами, а вдоль стен и потолка натянуть сетку, чтобы избежать повреждения аппаратов.

Рекомендации затрагивают и техническое обеспечение полетных зон. Так, там должны быть световые ворота, кольца и маркеры для отработки маневрирования и проведения соревнований. Предусмотрены также взлетно-посадочные площадки, передатчики, считывающие модули и системы засечек.

В зоне ремонтных станций должны быть расположены все необходимые инструменты и детали, а также 3D-принтер с набором надфилей, насадок для клеевого пистолета и феном для сушки изделия.


Требования к результату
Рекомендации Минпросвещения устанавливают и минимальные требования к готовому изделию. Программируемый учебный квадрокоптер должен обладать следующими характеристиками:

  • вес не более 100 граммов,
  • размеры не менее 160×120×35 миллиметров,
  • продолжительность полета не менее 10 минут,
  • скорость не более 20 километров в час,
  • дальность полета не менее 50 метров.

Для управления квадрокоптером школьникам выдадут видеошлемы, а для желающих потренироваться без аппарата предусмотрят стенды со шлемами виртуальной реальности.

Обеспеченные всем необходимым, школьники получат пространство для фантазии и смогут предлагать свои решения и тут же внедрять эти идеи в жизнь, уверен Выборный. «Дети школьного возраста, принимая участие в этом творчестве, будут двигать науку, предлагая свои идеи. Может быть, на первом этапе они будут футуристическими, но мы-то знаем: что еще было вчера фантастикой, сегодня уже реальность», — предрек он.

Депутат добавил, что инициатива Минпросвещения приобщит детей к важному делу — укреплению обороны страны и обеспечению безопасности государства.

Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/social/rossiyskikh-shkolnikov-nauchat-sobirat-kvadrokoptery.html

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