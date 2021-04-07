Российские вузы заявили об отказе Zoom в продлении им лицензии

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Компания Zoom отказала российским университетам в продлении лицензии на пользование платформой. Об этом, в среду, 7 апреля, заявили «Известиям» представители нескольких вузов РФ, в том числе директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

«Компания отказала нашему университету в продлении лицензии. Причем мы не до конца понимаем причину такого отказа, поскольку для компании это выгодная история. Вуз покупал эти лицензии. Вышка неоднократно писала представителям Zoom, чтобы разрешить эту проблему. Однако, ответ со стороны Zoom категоричен. Надеемся, что этот вопрос все же решится со временем. Но сейчас все срочно переходят на другие платформы», ― сказала она.

Абанкина отметила, что платформа MS Teams, которой вуз будет пользоваться, больше ориентирован на образовательную деятельность, в то время как Zoom был более подходящей платформой для конференций. Она указала на то, что вебинар не позволяет реализовать некоторые коммуникационные потребности, так что темп совместной работы оказывается более низким.

«Поскольку студенты успели вернуться в вузы, сейчас сильного напряжения это не вызовет, но, конечно, удобство работы снизится. С нашими иностранными коллегами, придется общаться менее комфортно», ― добавила Абанкина.