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Российские школьники с этого года начнут учиться по новым правилам, которые утвердил Роспотребнадзор. Они начали действовать с 1 января. Так, дети и работники с признаками инфекционных заболеваний в образовательные организации не допускаются.

После болезни дети допускаются к занятиям при наличии медицинской справки. Обучение в 3 смены запрещено. Уроки не могут начинаться раньше 8 утра, – говорится в правилах, утвержденных Роспотребнадзором. Длиться занятия могут максимум 45 минут, перемена – минимум 10 минут. также по новым нормам, учебные учреждения должны находиться в пешей доступности: 500-800 м в городе, один км – в селе, в противном случае школы организовывают транспорт для детей. Также если школьники больше четырех часов проводят на занятиях, то их обязаны покормить, передает Радио Маяк.