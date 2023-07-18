Российские школьники, победившие на Международной физической олимпиаде в Токио, вернулись в Москву

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Российские школьники, завоевавшие золотые медали на 53-й Международной физической олимпиаде в Токио, вернулись в Москву. Во вторник, 18 июля, они поделились впечатлениями от соревнований с «Известиями».

По словам одного из участников, все школьники усиленно готовились к олимпиаде.

«К сожалению, в этом году выступали под нейтральным флагом. Но все понимали, что мы из сборной России, никакого давления мы не испытывали», — отметил он.

Другой участник первенства подчеркнул, что сильные соперники были из Китая и Южной Кореи.

Преподаватель МФТИ и тренер сборной России по физике Михаил Осин рассказал, что пятерых участников для участия в Международной олимпиаде по физике отбирали среди победителей всероссийской олимпиады по этому предмету. Подростков год готовили к олимпиаде.

«Пять участников и пять золотых медалей. Моя заслуга тут минимальна. Это дети, конечно, сами», — отметил Осин.

Всего в международном интеллектуальном состязании по физике приняли участие школьники более чем из 80 стран. О победе россиян 16 июля сообщило Минпросвещения.

Фото: ru.freepik.com