Российские медицинские вузы стали поднимать цены на платное обучение.

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Причиной подорожания в учебных заведения называют инфляцию и экономическую ситуацию из-за пандемии и проведения спецоперации, сообщает «Коммерсантъ».

Сильнее всего выросла стоимость обучения на первом курсе по специальности «Лечебное дело» в столичном МГМУ им. И. М. Сеченова, их изменили с 415 до 650 тысяч рублей (общая стоимость за шесть курсов выросла с 2,82 до 4,48 миллиона рублей). Год на специальности «Стоматология» подорожал с 450 до 700 тысяч рублей ( вырос с 2,49 до 3,91 миллиона рублей за шесть лет обучения).

Расценки на обучении по специальности «Стоматология» у Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) выросли на 12 процентов, с 308 до 355,4 тысячи рублей. Учиться «Лечебному делу» в СПбГУ стало на 13 процентов дороже, цены изменились с 269 до 310,1 тысячи рублей. В различных региональных вузах тарифы подняли от 5 до 20 процентов.