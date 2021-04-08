Роспотребнадзор выявил нарушения у 70% поставщиков продуктов питания в школы

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Роспотребнадзор выявил нарушения у почти 70% поставщиков продуктов питания в школы России. Об этом в четверг, 8 апреля, заявила начальник управления санитарного надзора ведомства Ирина Шевкун в ходе Всероссийского семинара-совещания по вопросам безопасности и качества питания обучающихся.

«Что у нас вызывает особую тревогу, что почти 70% поставщиков пищевых продуктов также нарушают требования санитарного законодательства. К сожалению, мы не видим динамику улучшения. Если по школам мы видим улучшение, то по поставщикам пищевых продуктов, к сожалению, [нарушения] не уменьшаются, они как были, так и есть», ― сказала она.

Указывалось, что нарушения были выявлены у 3,9 тыс. поставщиков продуктов питания, причем они преимущественно были связаны с маркировкой продуктов, условиями и сроками хранения, транспортировкой, а также сопроводительными документами и несоответствием показателям качества.

Помимо этого, отмечалось, что нарушения были зафиксированы в 74% проверенных школ (24 тыс. учебных заведениях). Кроме того, Роспотребнадзор указал, что в некоторых субъектах РФ частота нарушений была более чем в три раза выше по сравнению со средними показателями по стране, причем они касались занижения массы порций, неправильной технологии приготовления, несоответствия энергетической ценности и выдачи холодных блюд на линии раздачи.

Также ведомство отметило, что в 2020-2021 году охват горячим питанием школьников младших классов во всех регионах оказался на уровне 99,8%, при этом в предыдущем учебном году показатели в 100% были зарегистрированы лишь в 18 регионах РФ. В Роспотребнадзоре указали и на сокращение в три раза количества обращений от родителей по поводу качества горячего питания, пишут "Известия".