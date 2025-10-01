Я нашел ошибку
Главные новости:
В соревнованиях среди мужчин приняли участие 68 сильнейших шашистов из 24 регионов страны, среди них 13 гроссмейстеров.
Олег Дашков - призер чемпионата России по русским шашкам
Политеховцы создали прототип программы – карьерного консультанта, формирующего персональные рекомендации по запросам пользователей.
Студенты Самарского политеха разработали новый программный продукт для HR-консалтинга 
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
В первую очередь тепло подается на объекты социальной сферы, далее - в жилые дома в соответствии с графиком. 
В регионе начался отопительный сезон
Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2110 госпитализированы.
ДТП в Сызранском районе: грузовик врезался в стоящий автомобиль ВАЗ-2110
В рамках предложения клиенты «билайн бизнес» смогут получать скидки в течение всего года в разных категориях: кафе и рестораны, доставка еды, электроника и техника, развлечения, услуги, товары, обучение, отдых, спорт, красота и здоровье.
«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий
Роспотребнадзор назвал норму температуры в школах и детских садах
Проект стратегии развития туризма до 2030 года презентовали в Самарской области
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Мероприятия
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Архив новостей
Роспотребнадзор назвал норму температуры в школах и детских садах

1 октября 2025 14:05
120
Роспотребнадзор напомнил, в каких условиях должны находиться дети в школах и детских садах. Нормы температуры, влажности и движения воздуха закреплены в СанПиН и обязательны к соблюдению.

Особое внимание стоит уделять микроклимату в холодное время года, когда растет риск заболеваний гриппом и ОРВИ. Оптимальная температура и влажность в учебных и игровых помещениях помогают снизить распространение инфекций и обеспечивают комфорт детям.

Согласно СанПиН 1.2.3685-21:

  • для детей до 3 лет — 22–24 °C в игровых и учебных комнатах;
  • для детей 3–7 лет — 21–24 °C в групповых и помещениях для занятий;
  • в спальнях, спортзалах и музыкальных залах детсадов — 19–21 °C;
  • в школах — 18–24 °C в классах, актовых залах, столовых, гардеробах и рекреациях;
  • в помещениях для игр и отдыха детей от 7 лет — 18–24 °C;
  • в спортивных залах для школьников — 18–20 °C.

Влажность воздуха должна составлять 40–60% (в кабинетах информатики — до 62%), скорость движения воздуха — не более 0,1–0,15 м/с.

Родители могут обратиться в Роспотребнадзор, если условия не соответствуют нормам. Для контроля температуры рекомендуется использовать сертифицированные термометры, пишет Самара-МК.

