Роспотребнадзор назвал норму температуры в школах и детских садах

Роспотребнадзор напомнил, в каких условиях должны находиться дети в школах и детских садах. Нормы температуры, влажности и движения воздуха закреплены в СанПиН и обязательны к соблюдению.
Особое внимание стоит уделять микроклимату в холодное время года, когда растет риск заболеваний гриппом и ОРВИ. Оптимальная температура и влажность в учебных и игровых помещениях помогают снизить распространение инфекций и обеспечивают комфорт детям.
Согласно СанПиН 1.2.3685-21:
Влажность воздуха должна составлять 40–60% (в кабинетах информатики — до 62%), скорость движения воздуха — не более 0,1–0,15 м/с.
Родители могут обратиться в Роспотребнадзор, если условия не соответствуют нормам. Для контроля температуры рекомендуется использовать сертифицированные термометры, пишет Самара-МК.