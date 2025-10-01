Роспотребнадзор назвал норму температуры в школах и детских садах

120

Роспотребнадзор напомнил, в каких условиях должны находиться дети в школах и детских садах. Нормы температуры, влажности и движения воздуха закреплены в СанПиН и обязательны к соблюдению.

Особое внимание стоит уделять микроклимату в холодное время года, когда растет риск заболеваний гриппом и ОРВИ. Оптимальная температура и влажность в учебных и игровых помещениях помогают снизить распространение инфекций и обеспечивают комфорт детям.

Согласно СанПиН 1.2.3685-21:

для детей до 3 лет — 22–24 °C в игровых и учебных комнатах;

для детей 3–7 лет — 21–24 °C в групповых и помещениях для занятий;

в спальнях, спортзалах и музыкальных залах детсадов — 19–21 °C;

в школах — 18–24 °C в классах, актовых залах, столовых, гардеробах и рекреациях;

в помещениях для игр и отдыха детей от 7 лет — 18–24 °C;

в спортивных залах для школьников — 18–20 °C.

Влажность воздуха должна составлять 40–60% (в кабинетах информатики — до 62%), скорость движения воздуха — не более 0,1–0,15 м/с.

Родители могут обратиться в Роспотребнадзор, если условия не соответствуют нормам. Для контроля температуры рекомендуется использовать сертифицированные термометры, пишет Самара-МК.