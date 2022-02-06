Роспотребнадзор: на дистант будут уходить классы при отсутствии 20% детей

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Основанием для перевода групп детских садов или классов школ на дистанционное обучение теперь стало отсутствие 20% детей в коллективе, ранее это происходило, если в группе или классе был выявлен хотя бы один заболевший коронавирусом, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"В связи с вступлением в силу с 6 февраля 2022 года нового постановления главного государственного санитарного врача России основанием для перевода группы детского сада, класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения стало отсутствие по болезни 20% и более детей в коллективе. Ранее для вывода на дистант группы или класса достаточно было одного заболевшего коронавирусной инфекцией ребенка", - говорится в сообщении.

Изменения связаны с особенностями течения заболевания при инфицировании штаммом "омикрон", которое схоже с течением ОРВИ, уточнили в пресс-службе.

Критерий вывода на дистанционное обучение при 20% и более заболевших детей в коллективе успешно применялся и применяется при ОРВИ и гриппе и в советское время, и в Российской Федерации, пояснили в ведомстве, сообщает РИА Новости.

"Такой подход будет применяться с 6 февраля 2022 года, то есть дети, находящиеся на дистанционном обучении как контактные по новой коронавирусной инфекции, с 7 февраля 2022 года могут приступать к очным занятиям", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.