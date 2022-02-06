Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре за сутки заболели 1836 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19
Самарская губернская дума возглавила рейтинг открытости региональных парламентов страны. 
Роспотребнадзор: на дистант будут уходить классы при отсутствии 20% детей
Роспотребнадзор: на дистант будут уходить классы при отсутствии 20% детей
Apple заблокировала всех белорусских разработчиков в App Store из-за санкций США
Apple заблокировала всех белорусских разработчиков в App Store из-за санкций США
Еще 3 954 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 3 954 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Назван средний размер чека за ЖКУ в России
Назван средний размер чека за ЖКУ в России
В Тольятти три женщины пострадали в ДТП
В Тольятти три женщины пострадали в ДТП
Самарцев просят внимательнее относиться к пожарной безопасности зимой
Самарцев просят внимательнее относиться к пожарной безопасности зимой
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.05
-0.6
EUR 87.12
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Роспотребнадзор: на дистант будут уходить классы при отсутствии 20% детей

6 февраля 2022 14:03
130
Роспотребнадзор: на дистант будут уходить классы при отсутствии 20% детей

Основанием для перевода групп детских садов или классов школ на дистанционное обучение теперь стало отсутствие 20% детей в коллективе, ранее это происходило, если в группе или классе был выявлен хотя бы один заболевший коронавирусом, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"В связи с вступлением в силу с 6 февраля 2022 года нового постановления главного государственного санитарного врача России основанием для перевода группы детского сада, класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения стало отсутствие по болезни 20% и более детей в коллективе. Ранее для вывода на дистант группы или класса достаточно было одного заболевшего коронавирусной инфекцией ребенка", - говорится в сообщении.

Изменения связаны с особенностями течения заболевания при инфицировании штаммом "омикрон", которое схоже с течением ОРВИ, уточнили в пресс-службе.

Критерий вывода на дистанционное обучение при 20% и более заболевших детей в коллективе успешно применялся и применяется при ОРВИ и гриппе и в советское время, и в Российской Федерации, пояснили в ведомстве, сообщает РИА Новости.

"Такой подход будет применяться с 6 февраля 2022 года, то есть дети, находящиеся на дистанционном обучении как контактные по новой коронавирусной инфекции, с 7 февраля 2022 года могут приступать к очным занятиям", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 3 954 жителей Самарской области заболели коронавирусом
6 февраля 2022  13:31
Еще 3 954 жителей Самарской области заболели коронавирусом
138
Почти четыре тысячи: еще 3 974 жителей Самарской области заболели коронавирусом
5 февраля 2022  13:34
Почти четыре тысячи: еще 3 974 жителей Самарской области заболели коронавирусом
733
Дмитрий Азаров провёл очередное заседание оперативного штаба.
4 февраля 2022  18:52
Оперштаб СО вводит дополнительные меры защиты от COVID-19 в сфере образования
929
Сегодня в 3 городских округах – Самаре, Тольятти и Октябрьске - успешно функционируют 7 предприятий с итальянским участием.
4 февраля 2022  18:44
Дмитрий Азаров и Посол Италии в России Джорджо Стараче обсудили расширение гуманитарного и экономического сотрудничества между регионами
1444
Предприниматели региона при поддержке Гарантийного фонда смогли привлечь рекордные 2,9 млрд рублей
4 февраля 2022  13:51
Предприниматели региона при поддержке Гарантийного фонда смогли привлечь рекордные 2,9 млрд рублей
667
Весь список