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Рособрнадзор не собирается понижать уровень сложности ЕГЭ в 2022 году из-за пандемии

23 декабря 2021 13:38
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Рособрнадзор не собирается понижать уровень сложности Единого госэкзамена в 2022 году из-за пандемии

Рособрнадзор не собирается понижать уровень сложности Единого госэкзамена в 2022 году из-за пандемии коронавируса. "Сделать что-то по-другому – это ухудшить ситуацию", – заявил глава ведомства Анзор Музаев.

Согласно утверждённому расписанию ЕГЭ, досрочный период сдачи у 11-классников начнется 21 марта и продлится до 18 апреля. Основной вместе с резервными днями продолжится с 26 мая по 2 июля. В начале сентября предусмотрен дополнительный период сдачи. Что касается ПЦР-теста для участников испытаний, то требовать его не будут.

По мнению Музаева, это слишком утяжелит процесс. Как отметил глава Рособрнадзора, среди работников сферы образования меньше всего антиваксеров, можно предположить, что почти у всех учителей есть иммунитет к COVID-19.

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