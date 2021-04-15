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Родителям в Самарской области предложили доплачивать за семейное образование детей

15 апреля 2021 12:51
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Родителям в Самарской области предложили доплачивать за семейное образование детей

 Родители, которые уводят детей из школ на семейное образование, должны получать деньги из бюджета Самарской области для расходов на педагогов и специальное оборудование. Поддержать такую законодательную идею попросили депутатов Сызрани.

Инициатива принадлежит тольяттинским парламентариям, однако без поддержки других муниципалитетов у нее меньше шансов на утверждение Губернской думы и областным правительством. Зачастую родители предпочитают семейное образование ребенка, если он не может посещать школу по болезни либо в ближайшей школе нет специализированных классов. При этом родители вынуждены нести значительные денежные расходы на педагогов и оборудование для обучения. Все это ставит их в неравные условия с родителями школьников, заявили авторы обращения в Губдуму.

14 апреля сызранские депутаты обсудили вопрос о финансировании семейного образования за счет регионального бюджета.

– Некоторые семьи живут далеко от школ и испытывают трудности с транспортом. Кто-то хочет, чтобы его ребенка обучали кандидаты наук, а не простые учителя. В Сызрани таких детей всего двое. Но очень многие желают перевести детей на семейное образование и спрашивают, как это сделать? – заявили на заседании комитета по социальной политике и здравоохранению. Однако в Самаре и Тольятти школы числятся муниципальными, а в Сызрани – государственными, то есть находятся во власти областного министерства. Город только ремонтирует здания школ.

– В связи с этим мнение по предложенной инициативе должно быть высказано профильным министерством Самарской области. Каждый случай с ребёнком нужно рассматривать индивидуально, – предупредили юристы думы Сызрани. Обращение в Губдуму решили не поддерживать, но принять к сведению, пишет КТВ-Луч.

Фото pixabay.com
 

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