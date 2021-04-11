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Родители самарских старшеклассников тратят на репетиторов по 3500 рублей в неделю

11 апреля 2021 13:05
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Родители самарских старшеклассников тратят на репетиторов по 3500 рублей в неделю

Чем старше школьник, тем больше средств тратят родители на его занятия с репетиторами. О том, что ребенок берет частные уроки, рассказали 43% родителей учеников 10 и 11 классов.

О том, что ребенок систематически занимается с репетитором, сообщили более четверти родителей 7- и 8-классников (27%) и треть родителей 9-классников (34%). В 10—11 классах, когда школьник начинает готовиться к ЕГЭ и поступлению в вуз, к помощи репетиторов обращаются уже 43% родителей.

Как правило, в 7—8 классах в задачи репетитора входит повышение успеваемости ребенка, устранение пробелов в знаниях и подготовка к олимпиадам. Чаще всего к детям этого возраста приглашают преподавателей английского языка, алгебры и геометрии, русского языка, чуть реже — физики и других иностранных языков (кроме английского). Средняя сумма расходов на репетиторов для 7—8-классника составляет 2800 рублей в неделю.

В выпускных классах главной целью работы с репетитором становится успешная сдача ОГЭ и ЕГЭ. Неудивительно, что расходы растут: родители 9-классников тратят на частные уроки в среднем по 3000 рублей в неделю, родители учеников 10—11 классов — по 3500 рублей в неделю. В топ-5 дисциплин, по которым чаще всего приглашают репетиторов, помимо алгебры и геометрии, русского, английского языков и физики в 9 классе входит химия, а в 10—11 классах — история и обществознание.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 родителей учеников 7—11 классов из всех округов страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Время проведения: 1 марта — 7 апреля 2021 года
  • Исследуемая совокупность: родители учеников 7—11 классов
  • Размер выборки: 3000 респондентов

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