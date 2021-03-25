Родители будущих первоклассников еще могут опробовать процедуру подачи заявлений в электронной форме

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26 марта заканчивается период, на протяжении которого родители будущих первоклассников могут опробовать процедуру подачи заявлений в электронной форме. Напоминаем, что ссылка для ознакомления с сервисом доступна по адресу: https://etest.asurso.ru/. Там размещена примерная (тестовая) форма электронного обращения, которую родителям необходимо будет заполнять 1 апреля в режиме онлайн.

В этот день, 1 апреля 2021 года, в Самарской области начнется регистрация заявлений на обучение в первые классы на 2021-2022 учебный год. Подача заявлений в электронной форме будет осуществляться через «Портал образовательных услуг» (https://es.asurso.ru/) по графику. В Самаре заявления начнут принимать с 8.00, в Тольятти - с 12.00, на остальных территориях региона – с 15.00

«Кроме того, предусмотрена очная форма подачи заявления. Для этого один из родителей может лично прийти в школу», - отметила заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская. Она также подчеркнула, что приемная кампания в первые классы в 2021 году отличается от предыдущих лет.

Прием заявлений «первой волны» во все школы Самарской области стартует 1 апреля и продлится по 30 июня. В это время родители могут подать заявление о зачислении своего ребенка в школу(ы), за которой(ыми) закреплен адрес регистрации ребенка. В эти же сроки принимаются заявления от родителей детей, имеющих льготы при зачислении. Если заявители претендуют на зачисление в одно из нескольких учреждений (на выбор), отдельное заявление оформляется в каждое учреждение, к которому относится адрес регистрации ребенка.

С 6 июля до 5 сентября 2021 года организуется прием заявлений «второй волны» - на свободные места в любое общеобразовательное учреждение, независимо от места регистрации ребенка и закрепленной территории.

Подробная информация размещена на сайте областного министерства образования и науки в разделе «Прием в первый класс»: https://educat.samregion.ru/category/activity/priem-v-1-klass/.

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