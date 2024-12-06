Репетиторство в РФ планируют заменить бесплатными услугами

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Готовящаяся стратегия развития образования РФ на период до 2036 года с перспективой до 2040 года включает в себя вопрос репетиторства - его планируют заменить бесплатными услугами, повышая качество образования учеников, чтобы они сдавали ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Что касается именно вопроса, связанного с репетиторами - то, что родители вынуждены тратить деньги на платные услуги репетиторов, которые зачастую являются сами учителями либо уходят из учителей и становятся репетиторами и самозанятыми - здесь именно повышением качества образования. Мы планируем заменить бесплатными услугами, повышая качество образования учеников, для того чтобы они сдавали ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов. Это будет отражено в стратегии, которую мы вам в марте представим", - сказал он. По словам вице-премьера, вопросу репетиторства посвящена деятельность отдельной рабочей группы по подготовки стратегии, пишет ТАСС.