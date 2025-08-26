170

Региональные власти планируют поощрить выпускников, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов. Постановление за подписью первого вице-губернатора Самарской области Михаила Смирнова опубликовали на сайте «белого дома», сообщает 63.RU.

«Установить, что к расходному обязательству Самарской области относится осуществление в 2025 году единовременной денежной выплаты в размере 25 000 рублей (без НДФЛ) участникам государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена, получившим максимальное количество баллов (100 баллов)», — говорится в указанном документе.

Контролировать выплаты поручили представителям Министерства образования Самарской области.

Всего же в Самарской области 183 выпускника смогли сдать ЕГЭ на 100 баллов. А еще 13 человек — сразу на 200.

