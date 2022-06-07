Ребята из летнего лагеря «Солнышко» при школе села Подстепки познакомились с профессией репортера

Я нашел ошибку
Главные новости:
Согласно принятым поправкам, не будут исполняться решения Европейского суда по правам человека, принятые после 15 марта.
Госдума приняла пакет законов о неисполнении в России решений ЕСПЧ 
Культурные учреждения региона подготовили выставки, мастер-классы и другие мероприятия, посвященные 350-летию Петра I.
8 июня 2022 года исполняется 350 лет со дня рождения Петра
Информация, поступившая во время работы горячей линии, будет зарегистрирована и проверена.
УФССП СО: состоится горячая телефонная линия на тему противодействия коррупции
Суд в Москве заочно арестовал его по делу о дискредитации ВС РФ. Глуховский является автором "Метро 2033", "Текста" и других романов.
Писатель Дмитрий Глуховский объявлен в розыск
Внешние санкции дают возможность продвижения качественной российской продукции.
Стала известна программа первого губернского маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в России»
Объявлен сбор книг, канцелярских товаров и предметов первой необходимости.
В Самаре объявлен сбор благотворительного груза для школ и учреждений культуры города Снежное 
В Самарской области гражданам активно помогали голосовать на местах 3280 волонтеров.
Самарская область вошла в тройку самых активных регионов страны во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства
До этого компания приостановила в стране коммерческую активность и прекратила продажу программного обеспечения и сотрудничество с российскими оборонными предприятиями.
Economist сообщил о прекращении работы IBM в России
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.11
-0.86
EUR 64.87
-1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Пешеходные экскурсии от Музея имени Алабина
День эколога: в Самарской области прошел Марафон зеленых 
Моторостроители «ОДК-Кузнецов» провели День защиты детей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ребята из летнего лагеря «Солнышко» при школе села Подстепки познакомились с профессией репортера

7 июня 2022 15:35
121
Ребята сами подготовили небольшой репортаж, в котором рассказали, какие события произошли в школе за прошедший учебный год.

Ребята из летнего лагеря «Солнышко» при школе села Подстепки Ставропольского района под руководством педагога-организатора Центра «Точка роста» Сафоновой Евы Александровны познакомились с профессией репортера и сами подготовили небольшой репортаж, в котором рассказали, какие события произошли в школе за прошедший учебный год.

Школьный Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», созданный в рамках национального проекта «Образование», продолжает работу и в летнее время. Сейчас здесь активно занимаются ребята, отдыхающие в пришкольном лагере. По просьбам детей, педагоги Центра решили провести цикл мероприятий, рассказывающих о мире профессий, связанных с журналистикой. В средствах массовой информации работают люди разных профессий — репортер, комментатор, корреспондент, редактор и пр. Одним из первых к месту событий приезжает репортер. В центре «Точка роста» есть все необходимое, для того, чтобы воспитанники смогли погрузиться в данную профессию.

Увлекательное мероприятие состояло из двух частей. Сначала ребята вместе с педагогом внимательно изучили обязанности журналиста, посмотрели видеоролики новостей и интервью. Потом решили поговорить на камеру с педагогами, учениками и смонтировать репортаж о самых важных событиях прошедшего учебного года в любимой школе. Воспитанники лагеря с огромным удовольствием придумывали вопросы, утверждали места съемки и даже продумывали свой внешний вид. Каждый желающий попробовал себя в роли репортера, а после проведенного в отряде голосования на эту роль была утверждена Епанешникова Арина. Вот что говорит сама Арина: «Сегодня в лагере мы снимали настоящий репортаж о нашей школе! Это было здорово! Мне было интересно задавать вопросы и слушать ответы товарищей. Мне кажется, я уже выбрала свою будущую профессию – стану журналистом!»

В конце мероприятия ребята отметили, что для создания репортажа требуется работа всего коллектива. Ведь они вместе придумывали вопросы, ученик 3 класса Найденов Марк был оператором, другие ребята отвечали за тишину во время съёмки, вместе монтировали ролик.

Педагог-организатор Центра «Точка роста» Сафонова Ева Александровна отметила высокий интерес учащихся к мероприятию: «Этот первый опыт очень увлёк всех участников лагеря, они уже придумывают новые темы для сюжета и с нетерпением ждут съемки. Мы, педагоги, очень рады, что, благодаря оборудованию Центра «Точка роста», можем не только рассказать нашим ученикам о разных профессиях, но и отчасти показать их практическую составляющую. Одно дело мечтать о той или иной профессии, другое – попробовать себя в деле!», сообщает пресс-служба министерства образования и науки СО.

 

Фото:   пресс-служба министерства образования и науки СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самарской области из-за дождливой погоды сроки завершения сельскохозяйственных работ сдвинулись
7 июня 2022  11:38
В Самарской области из-за дождливой погоды сроки завершения сельскохозяйственных работ сдвинулись
277
Дмитрий Азаров поздравил жителей Тольятти с юбилеем города
6 июня 2022  13:46
Дмитрий Азаров поздравил жителей Тольятти с юбилеем города
445
В День России в Самаре пройдет легкоатлетический забег «Королева спорта»
6 июня 2022  10:40
В День России в Самаре пройдет легкоатлетический забег «Королева спорта»
439
Глава региона поздравил участников и организаторов фестиваля, который впервые проходит на самарской земле, и выразил уверенность, что традиция будет продолжена.
4 июня 2022  16:15
Дмитрий Азаров дал старт первому детско-юношескому фестивалю единоборств в Самаре
965
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
3 июня 2022  12:23
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
779
Весь список