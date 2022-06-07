Ребята из летнего лагеря «Солнышко» при школе села Подстепки познакомились с профессией репортера

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Ребята из летнего лагеря «Солнышко» при школе села Подстепки Ставропольского района под руководством педагога-организатора Центра «Точка роста» Сафоновой Евы Александровны познакомились с профессией репортера и сами подготовили небольшой репортаж, в котором рассказали, какие события произошли в школе за прошедший учебный год.

Школьный Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», созданный в рамках национального проекта «Образование», продолжает работу и в летнее время. Сейчас здесь активно занимаются ребята, отдыхающие в пришкольном лагере. По просьбам детей, педагоги Центра решили провести цикл мероприятий, рассказывающих о мире профессий, связанных с журналистикой. В средствах массовой информации работают люди разных профессий — репортер, комментатор, корреспондент, редактор и пр. Одним из первых к месту событий приезжает репортер. В центре «Точка роста» есть все необходимое, для того, чтобы воспитанники смогли погрузиться в данную профессию.

Увлекательное мероприятие состояло из двух частей. Сначала ребята вместе с педагогом внимательно изучили обязанности журналиста, посмотрели видеоролики новостей и интервью. Потом решили поговорить на камеру с педагогами, учениками и смонтировать репортаж о самых важных событиях прошедшего учебного года в любимой школе. Воспитанники лагеря с огромным удовольствием придумывали вопросы, утверждали места съемки и даже продумывали свой внешний вид. Каждый желающий попробовал себя в роли репортера, а после проведенного в отряде голосования на эту роль была утверждена Епанешникова Арина. Вот что говорит сама Арина: «Сегодня в лагере мы снимали настоящий репортаж о нашей школе! Это было здорово! Мне было интересно задавать вопросы и слушать ответы товарищей. Мне кажется, я уже выбрала свою будущую профессию – стану журналистом!»

В конце мероприятия ребята отметили, что для создания репортажа требуется работа всего коллектива. Ведь они вместе придумывали вопросы, ученик 3 класса Найденов Марк был оператором, другие ребята отвечали за тишину во время съёмки, вместе монтировали ролик.

Педагог-организатор Центра «Точка роста» Сафонова Ева Александровна отметила высокий интерес учащихся к мероприятию: «Этот первый опыт очень увлёк всех участников лагеря, они уже придумывают новые темы для сюжета и с нетерпением ждут съемки. Мы, педагоги, очень рады, что, благодаря оборудованию Центра «Точка роста», можем не только рассказать нашим ученикам о разных профессиях, но и отчасти показать их практическую составляющую. Одно дело мечтать о той или иной профессии, другое – попробовать себя в деле!», сообщает пресс-служба министерства образования и науки СО.

Фото: пресс-служба министерства образования и науки СО