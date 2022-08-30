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Разработка студента Самарского университета им. Королёва может в 10 раз увеличить точность выявления поджогов

30 августа 2022 11:11
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Разработка студента Самарского университета им. Королёва может в 10 раз увеличить точность выявления поджогов

Студент Самарского университета им. Королёва разработал для структур МЧС мобильный аналитический комплекс, позволяющий примерно в десять раз увеличить точность выявления признаков поджога при расследовании причин возникновения пожара. Разработка также сможет пригодиться экологам и застройщикам - с ее помощью можно проверять почву на наличие вредных веществ, что актуально при планах застройки бывших промышленных территорий. Уже изготовлен опытный образец прибора, он прошел предварительное тестирование на базе Испытательной пожарной лаборатории по Самарской области.

"Для выявления признаков поджога эксперты, как правило, используют метод газовой хроматографии, это основной метод, но проблема в том, что обычный газовый хроматограф - это достаточно большой стационарный прибор, то есть, взятые на месте пожара пробы сначала нужно доставить в лабораторию, к этому прибору, а дорога может занять не один час, особенно если пожар произошел где-то в отдаленном районе. За это время содержание ряда химических веществ в пробах уменьшается или может вообще снизиться почти до нуля. В результате экспертиза может оказаться неточной. Этого можно избежать, если не тратить время на дорогу до лаборатории и проводить экспертизу прямо на месте пожара с помощью мобильного аналитического комплекса", - рассказал автор проекта, студент химического факультета Самарского университета им. Королёва Алексей Курепов.

Внешне комплекс выглядит как небольшой, но увесистый пластиковый кейс - общий вес прибора со всеми дополнительными устройствами, газовыми баллонами и аккумулятором составляет около 10 кг, то есть, его можно вручную перенести из автомобиля непосредственно к месту пожара. Основой мобильного комплекса стал разработанный несколько лет назад в университете портативный газовый хроматограф ПИА, отличающийся компактными размерами и высокой чувствительностью.

В числе преимуществ данной разработки также то, что для работы с этим прибором не обязательно быть специалистом-экспертом, экспертизу на месте сможет провести и обычный сотрудник МЧС, разумеется, после небольшого курса дополнительного обучения.

Прибор собран полностью из отечественных комплектующих, используется свое собственное программное обеспечение. Опытный образец прошел предварительные испытания в областной пожарной лаборатории. В случае успешной сертификации мелкосерийное производство мобильного аналитического комплекса может быть начато уже в следующем году.

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