Разработка самарских ученых сделает "глаза" спутников и беспилотников более простыми и дешевыми

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Ученые Самарского университета им. Королёва - вуза-участника национального проекта "Наука и университеты" - разработали и испытали миниатюрные линзы нового типа, которые позволят упростить и удешевить оптические системы беспилотных летательных аппаратов и наноспутников, используемых при решении задач экологического мониторинга и умного земледелия. Благодаря этим линзам можно будет также ускорить обработку данных, получаемых «с неба» или из космоса, и при этом обойтись без сложной компьютерной обработки информации.

Сенсоры на основе подобных линз могут найти применение и в медицине. На настоящий момент изготовлены три опытных образца линз, они успешно прошли лабораторные испытания.