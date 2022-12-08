Разработка самарских ученых позволит анализировать состояние кожи менее чем за 10 минут

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Ученые Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королёва в течение года разработают технологию неинвазивного автоматического анализа состояния кожи и спроектируют портативную установку, с помощью которой можно будет быстро и безболезненно выявлять как серьезные патологии, например, новообразования, так и диагностировать и анализировать проблемы, обычно считающиеся косметическими - акне (угревая сыпь), постакне, купероз, обезвоженность кожи и другие.

Данный проект победил во Всероссийском конкурсе "УМНИК-Фотоника" и получил финансовую поддержку Фонда содействия инновациям. В разработке участвуют сотрудники кафедры лазерных и биотехнических систем в составе научной группы под руководством доктора физико-математических наук, профессора Валерия Захарова. Консультативную поддержку оказывают специалисты клиник Самарского государственного медуниверситета и Самарского онкоцентра.

"Такая система позволит в будущем проводить биохимический анализ кожи пациента, подобно тому, как сейчас в медицинских лабораториях делают биохимический анализ крови. Если сейчас для анализа кожи нужно брать образец, соскоб или делать биопсию, то тут все будет без нарушения покрова кожи, неинвазивно. Пришел пациент, врач измерил спектр определенного участка кожи, программа все проанализировала и выдала распечатку с указанием концентраций компонентов кожи и предварительным диагнозом. Это можно использовать как для диагностики новообразований, так и в косметологии, можно определять общие характеристики состояния кожи - тип кожи, влагонасыщенность - и диагностировать на предмет различных патологических состояний - акне, постакне, купероз, гиперпигментация, обезвоженность и так далее. Точность анализа составит от 75 до 99%", - рассказала автор проекта Ирина Матвеева, аспирантка Института информатики и кибернетики Самарского университета им. Королёва.

В основе технологии будет задействован метод рамановской спектроскопии, демонстрирующий высокую точность при исследованиях эпидермиса и верхних слоев дермы. Луч лазера направляют на кожу пациента и по изменениям в спектре рассеянного излучения фиксируют наличие в коже определенных веществ.

Ранее данный метод использовался учеными для диагностики новообразований кожи и заболеваний почек. Самарские ученые хотят расширить поле применения рамановской спектроскопии и ввести этот метод в терапевтическую практику врачей. Обрабатывать результаты спектроскопии и ставить диагноз помогут свёрточные нейронные сети и соответствующее программное обеспечение.

Как отметила автор проекта, кожа является самым большим по площади органом человека и подвержена огромному количеству различных заболеваний и патологий. По данным Всемирной организации здравоохранения, жители развитых стран обращаются сейчас к дерматологам на 40% чаще, чем десять лет назад. Однако несмотря на увеличившийся спрос, существующие в дерматологии и косметологии методы до сих пор не позволяют проводить быструю и качественную диагностику.