Разработка самарских студентов стабилизирует ориентацию пикоспутников в полете

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Студенты Самарского университета им. Королёва, участники клуба молодежного аэрокосмического приборостроения "Космический градиент", разработали и испытали прототип системы стабилизации для пикоспутников - космических аппаратов, весящих менее одного килограмма и сопоставимых по размерам с обычной полулитровой алюминиевой банкой из-под прохладительных напитков.

Атмосферные испытания системы стабилизации прошли в ходе октябрьской пусковой кампании "Космического градиента" на территории университетского яхт-клуба “Аист” на волжском острове Проран. Всего в небо над Волгой были запущены три самодельные экспериментальные ракеты, которые вывели в атмосферу Земли на стометровую высоту три пикоспутника, собранных участниками клуба на основе разработанного в “Космическом градиенте” конструктора пикоспутников “MiniSat”, позволяющего в сжатые сроки освоить проектирование и программирование миниатюрных космических аппаратов. Двухмесячный интенсив по проектированию пикоспутников был организован в рамках программы развития студенческого научного сообщества "Космос для жизни" по итогам грантового конкурса Минобрнауки России, направленного на поддержку студенческих научных сообществ.

Системы ориентации и стабилизации являются важным компонентом устройства больших космических аппаратов. Без них спутники не смогли бы выполнять свои задачи - мониторить земную поверхность, передавать и ретранслировать сигналы, после вывода на орбиту они бы просто беспорядочно кувыркались в космосе, не в силах самостоятельно остановиться и принять необходимое положение.

Полноценную эффективную систему ориентации и стабилизации создать для пикоспутника довольно сложно в связи с ограниченностью его габаритов - в корпусе размером с банку нужно уместить еще различные датчики, системы и полезную нагрузку. Самарские студенты пока что разработали лишь систему стабилизации, она позволяет сохранять в полете стабильное положение корпуса пикоспутника вдоль одной оси - это подобно тому, как крутящийся волчок не дает себя отклонить в сторону, возвращаясь в вертикальное положение.