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Расходы жителей России на минимальный школьный набор выросли за год на 13%. Об этом сообщается в исследовании аналитического ресурса "Чек индекс» оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Средний чек затрат для сбора ребенка в школу в первой половине июля составлял 12 тыс 906 рублей – на 13% выше, чем в прошлом году. Например, средняя стоимость поступивших в продажу готовых наборов школьника из карандашей, ручек и другой канцелярии выросла в первой половине июля 2021 года на 6%. Цена на такой комплект составляла 690 рублей. Школьную форму можно было купить за 1 тыс 651 рубль.

Аналитики выяснили, что российские покупатели в последние годы стараются приобретать вещи для школьников заранее, в первой половине лета, пока ажиотаж еще не вырос, пишет Радио Маяк.

Фото: pixabay.com