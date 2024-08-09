Расходы на сборы ребенка в школу в Самаре за год выросли в среднем на 6%

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Расходы на сборы детей в школу в мегаполисах за год выросли в среднем на 10%. Каждый одиннадцатый родитель утверждает, что взял кредит, чтобы купить детям самое необходимое для учебы. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие родители школьников и первоклассников-2024 из всех округов страны.

В Самаре прирост средних расходов на подготовку к школе за год составил 6%. В этом году родители школьников потратили в среднем 13 500 руб., в прошлом году — 12 700 руб., а в 2022 — 11 500 руб.

Школьная форма, сменка, спортивный костюм, кроссовки, канцелярия, рюкзак: больше всего денег в расчете на одного ученика тратят семьи из Москвы и Санкт-Петербурга. По средним оценкам, в столице на сбор в школу тратят 16,5 тысяч, в городе на Неве — 15 тысяч. На третьем месте по величине расходов — Красноярск и Казань (в среднем по 14,8 тысяч на ребенка).



Бюджет на подготовку школьника растет год от года. Наибольший прирост в этом году SuperJob фиксирует в Ростове-на-Дону (+14%), Воронеже и Волгограде (плюс по 13%).



Судя по опросу родителей учеников и будущих первоклассников, 9% российских семей берут кредиты, чтобы собрать детей в школу. Таким гражданам станет хорошим подспорьем возможность тратить на эти цели остатки средств маткапитала. Ранее мы выяснили, что имеющие детей россияне одобряют эту инициативу.



Место проведения опроса: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Краснодар, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград

Время проведения: 20 июля — 7 августа 2024 года

Исследуемая совокупность: родители школьников

Размер выборки: 9000 респондентов — по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников.