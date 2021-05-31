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Пятиклассники из Смышляевки представили своего робота на престижных международных соревнованиях

31 мая 2021 13:16
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Пятиклассники из Смышляевки представили своего робота на престижных международных соревнованиях

Команда «Cold Flame» школы №1 посёлка Смышляевка представила свою разработку на молодёжных робототехнических соревнованиях «EUROBOT – 2020/21», которые состоялись в Санкт-Петербурге с 21 по 23 мая. В этом году состязания проходили под девизом «Плыть по миру». 

Робот, собранный губернскими пятиклассниками, стал одной из 38 специально разработанных машин, обладающих конструктивными особенностями морского судна. Конкурсное задание состояло в том, чтобы за 100 секунд робот собрал пластиковые «буи», включил «маяк», воспользовался «ветроуказателями», пришвартовался в положенном месте и поднял флаг.

Ученик 5 класса школы №1 посёлка Смышляевка Кирилл Уколов с гордостью рассказывает, что механизм, собранный его командой, оснащен мачтой и четырьмя большими колёсами, а внутри машины расположены два всенаправленных «омни»-колеса, что дает изобретению дополнительную  маневренность. «Мы изучаем среду программирования, особенности создания различных устройств. Робототехника – интересное дело, благодаря которому учишься думать», - говорит другой член команды, пятиклассник Дмитрий Никитин. «На этапе тестирования наш робот видоизменялся, мы устраняли видимые неполадки, модернизировали его», - добавляет еще один участник «Cold Flame» Кирилл Штырлин

Начинающих инженеров обучает педагог дополнительного образования Ирина Корнева в детском мини-технопарке «Квантум», где есть всё необходимое для занятий техническим творчеством. Этот мини-технопарк открыт в 2019 году за счет региональных средств в рамках нацпроекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным

«В процессе изучения азов робототехники у ребят рождается множество идей, которые школьники стараются воплотить в жизнь. Ребенок видит: есть к чему стремиться, есть к чему расти. Он может общаться в группе по интересам, перенимать у старших необходимый опыт. Так, в соответствии со стратегией лидерства Губернатора Дмитрия Азарова в регионе создаются полноценные условия для развития талантов», - отмечает Ирина Корнева.

«Мини-технопарки – это уникальная среда для начальной подготовки по актуальным инженерно-техническим и научно-исследовательским направлениям. За счет областного бюджета в рамках нацпроекта «Образование» созданы 40 детских мини-технопарков в школах, расположенных в малых городах и сельских районах губернии. В 2021 году в губернии планируется запустить еще 10 мини-технопарков. Стать их воспитанником может каждый ребенок, у которого есть желание учиться новому и развиваться», - отмечает министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян

В этом году робот самарских пятиклассников, выполняющий мореходные задачи, стал 22-м в общероссийском рейтинге. Стоит отметить, что само участие ребят в международных робототехнических соревнованиях важно для региона. Открытый чемпионат «Eurobot» проводится с 1998 года и хорошо известен во всем мире. В нем традиционно принимают участие более 450 команд начинающих инженеров из 30 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

Теги: Cold Flame EUROBOT – 2020/21 робот Смышляевка

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