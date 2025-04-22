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Пятеро школьников из Самарской области одержали победу на Национальной технологической олимпиаде

22 апреля 2025 12:48
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Пятеро школьников из Самарской области одержали победу на Национальной технологической олимпиаде

Пятеро школьников  из Самарской области одержали победу на  Национальной технологической олимпиаде, которая проводится при координации Министерства науки и высшего образования РФ совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Соревновательный трек НТО для учащихся 8-11 классов проходил в течение двух месяцев в 11 регионах России. За это время юные инженеры смогли проявить себя в самых разных направлениях: от VR до урбанистики.

«Благодаря Национальной технологической олимпиаде способные ребята со всей страны получают возможности для самореализации, в соответствии с национальной целью, поставленной Президентом Владимиром Путиным. Олимпиада проходит уже в десятый раз. В этом году она собрала около 220 тысяч заявок, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом. Победителями и призерами стали школьники и студенты из 50 регионов России, а также Белоруссии. Они смогут получить льготы при поступлении в вуз и приглашения на стажировки в ведущие компании», — подчеркнул Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Во время заключительных этапов НТО школьники работали в командах и решали реальные инженерные задачи. Всего в финалах олимпиады в этом сезоне приняли участие порядка 2000 учащихся 8-11 классов из 72 регионов России и еще трех стран: Беларуси, Казахстана и Туркменистана. 

«В России у молодежи есть все возможности, чтобы реализовать свой потенциал. Причем это касается как науки, так и предпринимательства, творчества, спорта и многих других направлений: этому посвящен целый национальный проект «Молодежь и дети». НТО президентской платформы — это яркий пример того, как уже в школьные и студенческие годы молодые люди могут пробовать себя в решении сложнейших задач, работать в командах, находить единомышленников и проектировать свое будущее и будущее своей страны. По результатам марафона финалов победителями и призерами стали свыше 450 финалистов. У ребят теперь есть возможность получить дополнительные баллы ЕГЭ по профильному предмету, а студенты смогут воспользоваться преимуществами при поступлении в магистратуру или пройти стажировку в ведущих компаниях страны. Убежден, что технологическое сообщество, которое создает олимпиада, только набирает обороты, и в самое ближайшее время мы будем узнавать все больше и больше имен выпускников НТО, и их открытия изменят не только Россию, но и весь мир», — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин.

Егор Кулишов («Самарский региональный центр для одарённых детей», Самара) стал победителем в направлении «Искусственный интеллект», а также призёром в профиле «Большие данные и машинное обучение», показав уверенное владение и аналитикой, и современными AI-технологиями. Арсений Захаров (МАОУ «Самарский медико-технический лицей», Самара) отличился сразу в двух треках, став призёром профилей «Большие данные и машинное обучение» и «Ядерные технологии». Екатерина Ларионова (МБОУ «Самарский Международный Аэрокосмический Лицей», Самара) стала призёром в профиле «Цифровые технологии в архитектуре». В направлении «Автоматизация бизнес-процессов», который проходит в партнёрстве с компанией «1С», блестяще проявили себя Владимир Пьяных (МБОУ «Гимназия № 3», Самара) и Кирилл Пугачёв («Самарский региональный центр для одарённых детей», Самара), завоевав статус призёров.

В учебном 2024/2025 году Национальная технологическая олимпиада отмечает свое десятилетие. За это время первые командные инженерные соревнования в стране смогли собрать огромное сообщество молодых и амбициозных ребят –– более 880 тысяч школьников и студентов. 

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