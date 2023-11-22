Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью -9, -11°С, днем -9, -11°С. На дорогах местами снежные заносы, накат.
 23 ноября в Самарской области ночью и днем местами небольшой снег, до  -14°С
Финалистов ждут насыщенная конкурсная и образовательная программы.
Пять студентов университетов Самарской области в финале конкурса «Флагманы образования»
Уточнение параметров бюджета не повлечет за собой изменений в оплате труда медицинских работников.
На заседании областного Правительства утвердили уточненные параметры бюджета ТФОМС на текущий год
Законопроектом предлагается выплачивать единовременное пособие именно молодым мамам, в возрасте до 25 лет, и вне зависимости от своего материального положения.
Родившим ребенка девушкам до 25 лет предложили выдавать пособие в 200 тыс. рублей
К команде Правительства Самарской области он присоединился в октябре 2018 года.
Дмитрий Азаров назначил министром экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова
Под Ульяновском столкнулись пассажирский поезд и маневровый локомотив
С 20 ноября в Самаре выпало 19 мм осадков, что приближается к половине месячной нормы.
В Самаре службы благоустройства и коммунальщики работают в непрерывном режиме
Члены комиссии обсудили актуальные меры, направленные на профилактику немедицинского потребления и незаконного оборота наркотиков.
В Самаре состоялось заседание городской антинаркотической комиссии
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.87
-0.63
EUR 96.26
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Супердискотека 90-х пройдет в Самаре
26 ноября на стадионе "Солидарность Арена" состоится фестиваль при "Кубке Губернатора"!
22 ноября состоится открытие выставки «Самарский взгляд – Россия»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Пять студентов университетов Самарской области в финале конкурса «Флагманы образования»

22 ноября 2023 20:45
122
Финалистов ждут насыщенная конкурсная и образовательная программы.

Финал профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал в Екатеринбурге. Самарскую область в финале конкурса представляют студенты Самарского государственного социально-педагогического университета, Тольяттинского государственного университета и Самарского университета им. Королева. Проект «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Конкурсные испытания пройдут на площадке Уральского государственного педагогического университета и продлятся в течение четырех дней. Целью проекта «Флагманы образования» является создание условий формирования кадрового резерва для системы образования Российской Федерации.

 

В 2023 году к дистанционному этапу конкурса были допущены 34 385 конкурсантов, которым предстояло выполнить задания комплексной оценки уровня сформированности надпрофессиональных компетенций и профессиональных знаний. По итогам дистанционной оценки более 250 студентов, набравших наибольшее количество баллов, принимают участие в финальных испытаниях.

Самарскую область в финале профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» представляют:

Вернер Екатерина Андреевна, ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет»;

Кривошеева Юлиана Юрьевна, ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»;

Лапшина Екатерина Максимовна, ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет»;

Неделяева Вероника Сергеевна, ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»;

Чертилин Василий Сергеевич, ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева».

Финалистов ждут насыщенная конкурсная и образовательная программы.

Участники конкурса получат возможность заявить о себе в профессиональном сообществе, проверить свои знания и компетенции, повысить квалификацию, пройти образовательные программы, а также подарки от партнеров проекта, сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

 

Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия – страна возможностей»

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
22 ноября 2023  12:09
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
365
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
22 ноября 2023  10:16
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
1055
По традиции, губернатор встретился с земляками – участниками специальной военной операции.
21 ноября 2023  15:45
Губернатор Дмитрий Азаров проверил качество ремонта социальных объектов города-побратима Снежное
478
Снежная мобилизация в Самаре
21 ноября 2023  13:11
Снежная мобилизация в Самаре продолжается
539
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту (https://samadm.ru/media/news/46021/)
20 ноября 2023  13:38
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту
398
Весь список