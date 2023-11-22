Пять студентов университетов Самарской области в финале конкурса «Флагманы образования»

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Финал профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал в Екатеринбурге. Самарскую область в финале конкурса представляют студенты Самарского государственного социально-педагогического университета, Тольяттинского государственного университета и Самарского университета им. Королева. Проект «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Конкурсные испытания пройдут на площадке Уральского государственного педагогического университета и продлятся в течение четырех дней. Целью проекта «Флагманы образования» является создание условий формирования кадрового резерва для системы образования Российской Федерации.

В 2023 году к дистанционному этапу конкурса были допущены 34 385 конкурсантов, которым предстояло выполнить задания комплексной оценки уровня сформированности надпрофессиональных компетенций и профессиональных знаний. По итогам дистанционной оценки более 250 студентов, набравших наибольшее количество баллов, принимают участие в финальных испытаниях.

Самарскую область в финале профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» представляют:

Вернер Екатерина Андреевна, ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет»;

Кривошеева Юлиана Юрьевна, ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»;

Лапшина Екатерина Максимовна, ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет»;

Неделяева Вероника Сергеевна, ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»;

Чертилин Василий Сергеевич, ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева».

Финалистов ждут насыщенная конкурсная и образовательная программы.

Участники конкурса получат возможность заявить о себе в профессиональном сообществе, проверить свои знания и компетенции, повысить квалификацию, пройти образовательные программы, а также подарки от партнеров проекта, сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия – страна возможностей»