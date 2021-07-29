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ПВГУС вошел в первую лигу вузов России в двух предметных областях

29 июля 2021 09:58
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ПВГУС вошел в первую лигу вузов России в двух предметных областях

Образовательные программы Поволжского государственного университета сервиса (ПВГУС) вошли в первую лигу Предметного национального агрегированного рейтинга по 2 укрупненным группам направлений подготовки: «Сервис и туризм» и «Технологии легкой промышленности». 

Предметный национальный агрегированный рейтинг (ПНАР) впервые был составлен в 2021 году при участии Гильдии экспертов в сфере профессионального образования, Национального фонда поддержки инноваций в сфере профессионального образования, поддержке Фонда содействия инновациям. ПНАР – абсолютно новый продукт, позволяющий оценить потенциал вузов по конкретным направлениям подготовки. 

Он аккумулирует в себе предметные рейтинги ведущих российских агентств, популярные мировые предметные рейтинги, предметный рейтинг по индексу Хирша, рейтинг по результатам оценки качества обучения, а также предметный рейтинг по результатам независимой оценки программ. В ходе масштабной работы оценивались все российские вузы по всем 55 направлениям подготовки. 

В каждой предметной группе вузы распределились в зависимости от оценок от Премьер-лиги до четвертой. Из Самарской области, помимо ПВГУС, в первую лигу направлений подготовки укрупненной группы «Сервис и туризм» вошел Самарский государственный экономический университет, а по УГСН «Технологии легкой промышленности» ПВГУС оказался в первой лиге единственным из региона. 

Включение образовательных программ ПВГУС в первую лигу - это не только показатель высокого уровня их реализации, но и качества образования в университете в целом.

Теги: вузы лига вузов ПВГУС рейтинг

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