ПВГУС первым представил регион в пилотном проекте Минобрнауки по развитию студенческого туризма

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Поволжский государственный университет сервиса стал первым и пока единственным университетом, который представил Самарскую область в пилотном проекте Минобнауки России по созданию единой информационной платформы в рамках работы по развитию студенческого туризма!

На этой неделе информация об условиях остановки в кампусе ПВГУС путешествующих студентов была размещена на сайте студтуризм.рф. Эта информационная платформа была создана для удобства поиска вариантов размещения во время поездок по регионам России. Напомним, ПВГУС одним из первых университетов поддержал инициативу Президента России Владимира Путина по развитию студенческого туризма и заявил о готовности принимать учащихся из других вузов и ссузов в своем кампусе. Остановиться в общежитии ПВГУС можно за 25 рублей в сутки (все условия - по ссылке https://xn--d1agcrrehbhc.xn--p1ai/cpst/portal/placing_variant/2207).

«Мы рады, что теперь информация о готовности принять студентов в нашем кампусе появилась на федеральной информационной платформе. С нетерпением ждем гостей! - отметила врио ректора ПВГУС Любовь Выборнова. – Мы рассматриваем участие в этой программе не только как вклад в повышение туристической привлекательности Самарской области (говорить о каких-то значимых цифрах увеличения турпотока в данном случае, наверное, не стоит), но и как толчок к созданию новых туристических маршрутов с инновационной составляющей, активизации проектной деятельности для нашего университета и развития кооперации с вузами из других регионов».

Прямо сейчас студенты Поволжского государственного университета в рамках летней школы «Проектирование концептуальных туристических маршрутов»​ разрабатывают молодежную экскурсию по Тольятти. Защита проекта пройдет 13 августа на площадке Сочинского государственного университета. Прошедшие успешную защиту проекты будут взяты для основы для организации экскурсий по Тольятти для путешествующих студентов, остановившихся в кампусе ПВГУС.

Поволжский государственный университет сервиса – профильный вуз по подготовке кадров для индустрии гостеприимства и сферы туризма, он выпускает порядка 46% кадров этих отраслей в Самарской области.