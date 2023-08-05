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Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном трудовом воспитании школьников. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно подписанному президентом закону, российских школьников будут в обязательном прядке привлекать к общественно полезной трудовой деятельности.

Кроме того, Путин подписал и другие изменения в закон об образовании — согласно им в школы возвращаются серебряные медали, а предмет основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) переименовывается в «Основы безопасности и защиты Родины».

Ранее сообщалось, что в российских вузах появится «Обучение служением». Новый модуль должен развивать у студентов гражданственность, патриотизм, лидерские качества, гражданскую солидарность и следование традиционным ценностям, пишет Лента.