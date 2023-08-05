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Путин подписал закон об обязательном трудовом воспитании школьников

5 августа 2023 10:43
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Путин подписал закон об обязательном трудовом воспитании школьников

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном трудовом воспитании школьников. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно подписанному президентом закону, российских школьников будут в обязательном прядке привлекать к общественно полезной трудовой деятельности.

Кроме того, Путин подписал и другие изменения в закон об образовании — согласно им в школы возвращаются серебряные медали, а предмет основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) переименовывается в «Основы безопасности и защиты Родины».

Ранее сообщалось, что в российских вузах появится «Обучение служением». Новый модуль должен развивать у студентов гражданственность, патриотизм, лидерские качества, гражданскую солидарность и следование традиционным ценностям, пишет Лента.

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