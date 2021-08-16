Я нашел ошибку
Главные новости:
Васильева занимала пост министра образования и науки в 2016-2018 годы. После реорганизации ведомства до января 2020 года была министром просвещения.
Путин утвердил экс-министра просвещения РФ Ольгу Васильеву в должности президента РАО
"От полученных телесных повреждений младенец скончался".
В Стерлитамаке женщина выбросила из окна третьего этажа роддома чужого младенца
В сентябре национальная команда проведет три встречи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Артем Дзюба не получил вызов в сборную России по футболу на первые матчи под руководством Карпина
"Уверены, что теперь станет безопаснее".
Остановка «Заводское шоссе» перенесена на новое место –  пересечение улиц 22 партсъезда и Рыльской
Армен Бенян сообщил: симптомных форм коронавируса становится больше, растет число амбулаторных пациентов.
Виктор Кудряшов провел заседание областного оперативного штаба
После матча с "Рубином" автор гола Иван Сергеев ответил на вопросы клубной пресс-службы.
Иван Сергеев: Будем продолжать работать, чтобы дальше были только победы
В честь знаменательной даты в Главном управлении МЧС России по Самарской области состоялось торжественное собрание.
Государственная инспекция по маломерным судам Самарской области отмечает 50-летний юбилей
В связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы.
По улице Первомайской временно ограничат движение транспорта
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.39
-0.08
EUR 86.51
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В  Отрадном открылась интерактивная выставка «Живая история Самарской губернии»
Состоялась фольклорно-этнографическая экспедиция в сёла Волжского района Самарской области  
В селе Смолкино состоится областной чувашский национальный праздник «Акатуй»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Путин утвердил экс-министра просвещения РФ Ольгу Васильеву в должности президента РАО

16 августа 2021 22:52
95
Васильева занимала пост министра образования и науки в 2016-2018 годы. После реорганизации ведомства до января 2020 года была министром просвещения.

Президент РФ Владимир Путин утвердил экс-министра просвещения России Ольгу Васильеву в должности президента Российской академии образования (РАО). Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

Ранее Путин освободил ее от должности председателя попечительского совета академии. 

Ольга Васильева занимала пост министра образования и науки с 2016 года по 2018 год. После реорганизации министерства до января 2020 года занимала пост министра просвещения. В марте прошлого года указом президента РФ была назначена председателем попечительского совета РАО сроком на пять лет.

 

Фото:  Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Теги: Ольга Васильева президент РАО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями
16 августа 2021  19:01
Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями
223
Еще 447 жителей Самарской области заболели коронавирусом
15 августа 2021  13:36
Еще 447 жителей Самарской области заболели коронавирусом
925
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
14 августа 2021  13:59
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
1254
Еще 442 жителя Самарской области заболели коронавирусом
14 августа 2021  13:27
Еще 442 жителя Самарской области заболели коронавирусом
1322
Православные верующие отмечают Медовый спас и начало Успенского поста
14 августа 2021  12:30
Православные верующие отмечают Медовый спас и начало Успенского поста
1236
Весь список