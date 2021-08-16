Путин утвердил экс-министра просвещения РФ Ольгу Васильеву в должности президента РАО

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Президент РФ Владимир Путин утвердил экс-министра просвещения России Ольгу Васильеву в должности президента Российской академии образования (РАО). Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

Ранее Путин освободил ее от должности председателя попечительского совета академии.

Ольга Васильева занимала пост министра образования и науки с 2016 года по 2018 год. После реорганизации министерства до января 2020 года занимала пост министра просвещения. В марте прошлого года указом президента РФ была назначена председателем попечительского совета РАО сроком на пять лет.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС