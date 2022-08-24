Просветительский марафон «Знание»: вы можете присоединиться к прямым эфирам из любой точки нашей страны

Самое масштабное и долгожданное событие лета и осени — федеральный Просветительский марафон «Знание»!
С 31 августа по 2 сентября от Российского общества «Знание» вас ждёт три насыщенных дня, в рамках которых пройдут выступления более 200 выдающихся лекторов — государственных деятелей, лидеров бизнеса, учёных и популяризаторов науки.
Вы можете присоединиться к прямым эфирам марафона из любой точки нашей страны! Лекции в новых форматах, просветительские шоу, премьера просветительского спектакля и многое другое будет доступно для всех желающих!
Трансляции из каждой студии в пяти городах будут посвящены одной из тем:
— трек «Знание. Сила» в основной группе Российского общества «Знание»;
— трек «Знание. Сделано в России» в группе Северо-Западного федерального округа;
— трек «Волонтёрство и экология» в группе Дальневосточного федерального округа;
— трек «Знание. Наследие России» в группе Приволжского федерального округа;
— трек «Мы вместе» в группе Просветительского марафона «Знание» | ЛНР.
Впервые регистрация на марафон будет открытой для всех желающих, отбор слушателей будет проводиться по результатам творческого конкурса. Еще больше информации - на сайте.