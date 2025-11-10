Я нашел ошибку
В состав гуманитарной помощи вошли: предметы личной гигиены, перевязочные материалы, лекарственные препараты.
Волонтеры-медики и студенты СамГМУ собрали гуманитарный груз для участников СВО и мирных жителей новых регионов
В этот торжественный день были отмечены сотрудники органов внутренних дел, которые внесли значительный вклад в обеспечение правопорядка и безопасности граждан.
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ
Сборная России стала первой в общем командном зачете.
Четверо спортсменов из Самарской области - призеры первенства мира по универсальному бою
В классической программе среди юношей до 11 лет.
Султан Канюкаев из Самарской области - бронзовый призер первенства мира по шашкам
В составе делегации Самарской области было 72 участника из 21 муниципального образования, что подчеркивает высокий уровень развития волонтерского движения в регионе.
Волонтер из Тольятти стал "Наставником года" России
По просьбе жителей в сквере уложат антитравматическое покрытие, установят детский игровой комплекс, скамейки и урны, создадут газоны. 
В Самаре завершается благоустройство Часового сквера
В результате столкновения с поездом легковой автомобиль оказался под железнодорожной платформой, а водитель автомобиля погиб.
Спасатели работали на месте ДТП в Красноярском районе
Волонтеры из Самары, прежде всего, помогали участникам и гостям сориентироваться в городе, консультировали на вокзалах, в аэропорту, в гостиницах, на объектах спортивной программы.
Волонтеров форума «Россия – спортивная держава» поблагодарили в Самаре
Просветитель из Самарской области вошел в шорт-лист Знание.Премия – 2025

10 ноября 2025 11:46
194
Просветитель из Самарской области вошел в шорт-лист Знание.Премия – 2025

Общество «Знание» анонсировало шорт-лист главной просветительской награды страны. В него вошли 112 заявок в 15 номинациях. Среди них 61 просветитель, 47 проектов и 4 компании. В ноябре номинанты представят свою просветительскую деятельность Почетному жюри в Москве. Шорт-лист юбилейного сезона доступен на сайте Знание.Премия.

В шорт-листе номинации «За просветительскую деятельность в образовательной организации» — директор самарского лицея «Престиж» Алексей Атапин. Его ученики изучают историю не только по учебникам: созданный номинантом цифровой банк экспонатов музея «Самарцы в боях за Ленинград» позволяет прикоснуться к памяти о Великой Отечественной войне через реальные предметы и семейные истории, оцифрованные для открытого доступа. Как амбассадор цифрового образования VK Алексей активно внедряет технологии в обучение — от VR-уроков до голосового помощника — и обучает этому других педагогов. За год он провел более 15 мастер-классов и вебинаров, которые собрали свыше 12 тыс. просмотров, и прочитал более 20 лекций в рамках просветительских мероприятий. Его блог «Прогрессивное образование» объединил более 14 тыс. подписчиков и стал площадкой, где учителя со всей страны делятся опытом. Среди других заслух Алексея — победы во всероссийских конкурсах «Директор года России» и «Педагогический дебют».

«Каждый новый сезон Знание.Премия вносит большой вклад в формирование нового поколения просветителей – людей, которые словом, делом и, что самое важное, личным примером укрепляют страну, передают уникальные знания, сохраняют ценности, объединяют общество вокруг идеи созидания. Среди 112 номинантов на победу в этом сезоне есть и полномочный представитель Президента в одном из округов, губернаторы, выдающиеся ученые, известные журналисты, педагоги, участники специальной военной операции и многие другие. Всех этих людей объединяет вера в силу знаний и ответственность за будущее страны», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Номинанты прошли отбор среди 18 730 конкурсантов. Заявки оценивал Экспертный совет, в который вошли более 300 представителей всех регионов России. В ноябре номинанты представят свою просветительскую деятельность Почетному жюри, куда войдут выдающиеся деятели разных сфер. Они выберут лауреатов в 16 номинациях.

Напомним, что соискатели Знание.Премия со всей страны могут получить специальные региональные награды. В ноябре эксперты определят лучшего просветителя и лучший просветительский проект года в каждом субъекте РФ.

Знание.Премия — главная просветительская награда страны, которая была учреждена Российским обществом «Знание» в 2021 году. Номинанты прошлых лет участвовали во встрече с Президентом России, выступали на крупных просветительских площадках страны, таких как ПМЭФ, ВЭФ, Выставка "Россия", марафоны Знание.Первые и Знание.Наука, становились послами Российского общества «Знание» за рубежом.

