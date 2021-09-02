Программы СамГТУ получили международную аккредитацию

126

16 августа были подведены итоги процедуры международной аккредитации образовательных программ СамГТУ. Напомним, с визитом эксперты Агентства по контролю качества образования и развитию карьеры (АККОРК) и Европейской сетевой ассоциации по химии (ECTN) побывали в Политехе в апреле. И вот теперь принято решение.

Международную аккредитацию от АККОРК (ENQA) сроком на 4 года получили 8 программ в области химии и химической технологии:

04.03.01 Химия, профиль «Органическая и биоорганическая химия»;

04.03.02 Химия, физика и механика материалов, профиль «Функциональные, конструкционные материалы и наноматериалы»;

18.03.01 Химическая технология, профили «Химическая технология органических веществ»; «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»; «Химическая технология высокомолекулярных соединений»;

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, профиль «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»;

18.04.01 Химическая технология, «Интенсификация процессов нефтепереработки и нефтехимии»;

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, «Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов».

Европейской сетевой Ассоциацией по химии (ECTN) образовательным программам присвоены знаки Евробакалавр (Chemistry Eurobachelor®) и Евромастер (Chemistry Euromaster®).

Теперь студенты, зачисленные на эти программы с сентября 2021 года по сентябрь 2026 года, будут получать европейское приложение к диплому на русском и английском языках с указанием, что программа имеет международную аккредитацию, и ей присвоен знак Eurobachelor® или Euromaster®.

Генеральный директор АККОРК Эрика Соболева подчеркнула, что успешное прохождение аккредитации заявленных программ в первую очередь обусловлено энергией и творческим отношением к делу руководства и всего профессорско-преподавательского состава Самарского политеха, занятого в реализации образовательных программ. Процедуры внешней оценки и международной аккредитации вновь подтвердили высокое качество образования в вузе.