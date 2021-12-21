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Продолжается приём заявок на педагогический конкурс «Серафимовский учитель — 2021/2022»

21 декабря 2021 17:56
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Проект направлен на повышение общественного статуса и поддержку педагогов, работающих в области духовно-нравственного просвещения. 

Продолжается приём заявок на педагогический конкурс «Серафимовский учитель — 2021/2022». Заявку можно отправить до 31 января 2022 года.

Проект направлен на повышение общественного статуса и поддержку педагогов, работающих в области духовно-нравственного просвещения. 

Для участия принимаются разработки тематических разделов для преподавания учебных предметов, а также программы духовно-нравственного просвещения, включая планы уроков и классных часов, сценарии мероприятий с указанием применяемых дидактических средств и диагностического инструментария.

Традиционно по итогам конкурса проводится конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского и проблемы духовно-нравственного просвещения», издается сборник образовательных программ по духовно-нравственному развитию детей и молодёжи. Конференция и награждение победителей проходят в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре (село Дивеево Нижегородской области).

 

 

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