Продолжается научно-популярный конкурс «Наука. Территория героев»

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Состязание проводится среди школьников и студентов от 10 до 22 лет.

Цель проекта – усилить интерес молодежи и подростков к современной науке путем вовлечения в профильную игру, познакомить с профессией ученого, показать ее реальную значимость и помочь заинтересованным молодым людям раскрыть свой карьерный потенциал.

Все новые участники получили возможность пройти задания этапа «Вне конкурса», который пройдет с 11 ноября по 10 декабря, и выиграть призы от партнеров. Подробнее: https://герои.наука.рф/.