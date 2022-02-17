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Приёмная кампания в российских вузах стартует с 20 июня и продлится до августа. Об этом сегодня сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По словам министра, абитуриенты смогут подать документы лично, при помощи суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", через информационную систему вуза, а также по почте.



В свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что на бюджетные места в этом году смогут поступить 588 тысяч человек.

По его словам, число бюджетных мест для студентов увеличилось на 11 с половиной тысяч по сравнению с прошлым годом. А ещё через год планируется распределить между вузами уже свыше 590 тысяч бюджетных мест.