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При помощи разработки СамГМУ Health Check-Up обследовано около 12 тысяч пациентов

20 августа 2024 09:58
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Благодаря разработке ежемесячно обследуются около 2 тысяч пациентов.  

Разработанный в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России сервис дистанционного мониторинга физиологических показателей пациента Health Check-Up позволил проконтролировать состояние здоровья порядка 12 тысяч пациентов. Благодаря разработке ежемесячно обследуются около 2 тысяч пациентов.  

Технология Health Check-Up позволяет врачам дистанционно собирать и анализировать медицинские показатели пациентов. Система включает веб-приложение для врача, мобильное приложение для среднего медицинского персонала и портативные приборы для дистанционного мониторинга физиологических показателей с возможностью беспроводной передачи данных. Медицинские работники получают на руки кейс Health Check-Up, который поддерживает интеграцию с различными медицинскими устройствами: тонометрами, глюкометрами, ЭКГ, анализаторами крови (холестерин, гемоглобин)  весами, термометрами, спирометрами, пульсоксиметрами и цифровыми фонендоскопами, в том числе собственного производства университета. 

Система позволяет контролировать широкий спектр показателей, включая артериальное давление, пульс, уровень глюкозы в крови, температуру тела, дыхательные параметры, уровень насыщения кислородом крови, вес и сердечный ритм.

Медицинские работники проводят измерения физиологических показателей пациентов с помощью медицинских приборов, расположенных в кейсе. Результаты измерений автоматически через мобильное приложение отправляются в единую информационную медицинскую базу данных. Врачи в свою очередь могут просматривать показатели и выбирать необходимые действия, включая госпитализацию, вызов скорой медицинской помощи, телемедицинскую консультацию или корректировку медикаментозной терапии.

Система Health Check-Up активно участвует в региональном проекте по дистанционному мониторингу здоровья пациентов, в рамках которого  более 100 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) Самарской области были оснащены комплектацией Health Check-Up. Это обеспечило жителям отдаленных районов доступ к высококачественной медицинской помощи без необходимости личного визита к специалисту.

Система также участвует в федеральном проекте «Персональные медицинские помощники», в рамках которого проводятся исследования по мониторингу артериального давления у пациентов с артериальной гипертензией в Самарской области и Республике Татарстан. В проекте принимает участие порядка 2,5 тыс. пациентов.

Недавно в Самаре был открыт первый офис университетской сети цифровой медицины, где пациенты смогут удаленно получать консультации узких специалистов. Такие пункты позволят вызвать на дом медицинскую сестру, которая, используя телемедицинский кейс Health Check-Up, сможет установить видеоконференцсвязь с врачом и снять ряд показателей, таких как давление, ЭКГ и уровень глюкозы.

Также перспективы использования системы Health Check-Up изучают руководители крупных предприятий региона и страховых компаний. Представители более 30 ведущих организаций, включая такие компании, как Международный аэропорт «Курумоч», «Ростелеком», «Ренессанс», «Транснефть», «Т Плюс», «Сбербанк» и другие заинтересовались перспективой открытия телемедицинских пунктов на территории предприятий, особенно в удаленных регионах с недостатком врачей узких специальностей. Также они изучают возможность проведения дней здоровья и диспансеризаций с использованием платформы дистанционного мониторинга физиологических показателей пациента Health Check-Up, организацию комплексной работы здравпунктов и усиление медицинских кабинетов с помощью кейсов Health Check-Up.

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

Теги: Медицина Самара Университет

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