При какой погоде можно не ходить в школу

Министерство образования и науки Самарской области напоминает об организации учебного процесса в период морозов.
Решение об отмене занятий в общеобразовательных организациях принимается директором на основании прогноза низких температур атмосферного воздуха, а также тенденций к изменениям метеоусловий.
При понижении температуры воздуха руководителями общеобразовательных организаций принимается решение об отмене очных учебных занятий в школе:
ниже -25°С - для обучающихся с 1 по 4 классов;
ниже -27°С - с 1 по 8 классы;
ниже -30°С - с 1 по 11 классы.
В случае отмены очных занятий образовательное учреждение организует обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.
При этом деятельность общеобразовательной организации осуществляется в соответствии с утвержденным режимом работы. С обучающимися, пришедшими в общеобразовательную организацию в день отмены занятий, организуется проведение уроков и режим питания.
Фото из открытых источников
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