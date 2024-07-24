Президентские стипендии будут выдаваться еще по 12 направлениям

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До конца 2024 года президентские стипендии начнут выплачивать еще на 12 научно-образовательных направлениях, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

Выступая в Новосибирском академгородке на встрече с молодыми учеными, премьер-министр указал, что сейчас Министерство науки и высшего образования доработало методику присуждения этих стипендий, поэтому число образовательных направлений будет расширено.

Также Мишустин напомнил, что именные президентские стипендии по восьми направлениям были увеличены до 15 тысяч рублей для студентов и до 20 тысяч для аспирантов. Размер президентской стипендии для аспирантов, которые проводят исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития России, составляет 75 тысяч рублей в месяц, пишет Смотрим.