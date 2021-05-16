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Президент РАН заявил, что уровень подготовки студентов российских вузов падает

16 мая 2021 17:13
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Это, по мнению Александра Сергеева, связано в том числе и со снижением качества школьного образования.

Как сообщает ТАСС, президент Российской академии наук Александр Сергеев в ходе всероссийского форума "Молодежь и наука"заявил:

"Качество студента на выходе из университетов, скажем так, не улучшается, падает. Мы были свидетелями этого процесса и в 1990-е, и в 2000-е годы и связывали это с очевидной причиной беспорядка, который был в стране. Но тем не менее задача заключается в том, как нам качество студента повысить. Но когда университетам высказывается такая претензия, <...> то университеты кивают на школы: "А из школы кто приходит?" Такие что, извините, надо таблицу умножения учить".

Он добавил, что в настоящее время в школьном образовании есть ряд серьезных проблем.

"Нужно обязательно поднимать престиж и статус учителя. Потому что от учителя зависит очень многое. И работа с учителями - тоже большая забота должна быть университетов и РАН. И мы стараемся это делать. У нас есть базовые школы РАН, это более 100 школ по стране из 32 регионов. <...> Мы считаем, что необходимо, чтобы туда приходили ученые, работали и там начинали сопровождение молодежи. Считаю, что задача сопровождения молодежи, начиная со школы, - одна из главных задач членов РАН", - добавил Сергеев.

По его словам, профессора РАН, например, проводят мероприятия по подготовке учителей, выступают в школах с лекциями, проводят различные сборы.

 

Фото:   Антон Новодережкин/ТАСС

 

Теги: подготовка студентов РАН уровень снижается

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