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«За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу». 
Президент России объявил благодарность ТГУ
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Президент России объявил благодарность ТГУ

30 июня 2022 16:21
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«За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу». 

Соответствующее распоряжение подписано 22 июня 2022 года. Благодарность коллективу Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) Президент России Владимир Путин объявил «за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу». 

На поощрение главы государства университет выдвинула Российская система качества (Роскачество). По мнению экспертов организации, ТГУ входит в число учебных заведений – лидеров в применении модели улучшения качества процессов, внедряемой в рамках премии Правительства РФ в области качества. Университет дважды становился лауреатом премии Правительства РФ в области качества за 2009 и 2019 годы, а также является обладателем специального приза «Признание делового совершенства» премии СНГ в области качества в 2011 году. 

– Благодарность Президента России – это высочайшая оценка работы всего коллектива Тольяттинского госуниверситета, – считает ректор ТГУ Михаил Криштал. – В основе нашей научно-педагогической деятельности – построение качественной и эффективной системы управления развитием, основанной на проектном подходе и глубокой цифровизации. Мы более двадцати лет последовательно вкладывали собственные ресурсы в цифру, перестраивали бизнес-процессы, меняли схемы разделения труда. В результате выстроили в университете студентоориентированную систему высшего образования, включая интегрированную в учебный процесс проектную и профессиональную практическую деятельность студентов, а также онлайн-обучение, основанное на собственных онлайн-курсах, системе сопровождения и больших данных.

«Система высшего образования онлайн» ТГУ является комплексной технологией, включая одноимённый патент на изобретение, пакет ноу-хау и зарегистрированный товарный знак «Росдистант». Патент на изобретение, выданный Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент), подтверждает, что аналогов такой единой экосистемы цифровых сервисов дистанционного приёма, обучения и сопровождения студентов до выпуска нет ни в России, ни в мире. Число студентов, выбирающих такую подготовку, за последние шесть лет выросло в два раза – сегодня в ТГУ учится более 20 тысяч человек. За этот же период география выросла с 7 до 24 стран, а число иностранных студентов увеличилось со 135 до 2326. Более 64 % студентов ТГУ обучаются по индивидуальным образовательным траекториям (ИОТ), из них онлайн по ИОТ – более 75 % (за счёт модульности построения образовательного процесса).

В рамках программы развития ТГУ, рассчитанной до 2030 года, с которой вуз вошёл в федеральную программу стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», «Росдистант» планируется вывести на англоязычный мировой рынок, сообщает пресс-служба ТГУ. 

 

Фото:   пресс-служба ТГУ

 

Теги: Акценты

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