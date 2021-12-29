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Пресс-центр СамГТУ подготовил оригинальный новогодний подарок
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Пресс-центр СамГТУ подготовил оригинальный новогодний подарок

29 декабря 2021 15:56
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Теперь каждый может скачать праздничный стикерпак и стильные обои на рабочий стол.

Коллектив пресс-центра Самарского государственного технического университета (Самарский политех) в преддверии Нового года старается удивлять политеховцев, а также партнеров и друзей университета.

На этот раз дизайнеры разработали праздничный набор стикеров для Telegram «Дед Мороз Самарского политеха». По словам авторов проекта, на создание веселых картинок-цитат с изображением главного новогоднего сказочника их вдохновила победа сотрудника Самарского политеха Алексея Сатонина в городском конкурсе «Лучший Дед Мороз». На протяжении 14 лет заместителя декана теплоэнергетического факультета по воспитательной и социальной работе, заместителя председателя профкома студентов превращается в доброго волшебника и радует детей и взрослых.

Кроме этого, дизайнеры подготовили красочные обои для рабочего стола компьютера и смартфона. 

Праздничные обои здесь.

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