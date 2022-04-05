Предложено вернуть в России традиционную пятилетнюю систему высшего образования

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в России традиционную систему высшего образования, предполагающую пять лет обучения. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

По словам Милонова, в последнее время в РФ разгорается «дискуссия о правильности и эффективности существования Болонской системы образования», предполагающей двухступенчатую систему преподавания: бакалавриат и магистратуру.

В тексте уточняется, что благодаря этой системе российские студенты имеют право продолжать образование в университетах стран Евросоюза. Многие специалисты критикуют отсутствие реализации принципов международного сотрудничества между вузами России и западных стран, заверил Милонов. Депутат признал, что до сих пор существует огромная проблема признания отечественных дипломов об образовании за границей.

Ранее Милонов предложил разрешить студентам вузов и других учебных заведений сдавать дипломные работы в электронном виде на цифровых носителях в текущем году. Как отметил парламентарий, сегодня в России наблюдается временный рост розничных цен на бумагу из-за нарушенных поставок сырья для ее производства. По его словам, проблема дефицита в ближайшее время будет решена, однако сейчас распечатка документов является дорогостоящей.