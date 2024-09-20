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Предложено убрать из школьных уроков физкультуры некоторые вариативные модули

20 сентября 2024 11:02
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Предложено убрать из школьных уроков физкультуры некоторые вариативные модули

Министерство просвещения опубликовало проект приказа, в котором предложило убрать из школьных уроков физкультуры некоторые вариативные модули, пишет РГ.

Так, предлагается исключить из курса гольф и чир-спорт (чирлидинг). Объяснение дано в пояснительной записке к документу: "как… практикуемых за рубежом видов физического воспитания школьников, не соответствующих отечественному историческому опыту и традициям, национальным нравственно-этическим нормам".

Отметим еще раз - модули, которые предлагается убрать, были включены в программу по физкультуре как факультативные. Как поясняли ранее в министерстве, по ним можно было работать в школьных спортивных клубах или на кружках и секциях в рамках дополнительного образования или внеурочных занятий.

Кроме гольфа и чирлидинга, в перечне есть "Городошный спорт", "Биатлон", "Дзюдо", "Скалолазание" и другие. Они сохраняются.

Решение о выборе того или иного модуля для дополнительных и внеурочных занятий принимает сама школа, исходя из возможностей, имеющегося инвентаря, интереса школьников и их родителей.

Также из федеральной программы по физкультуре нужно убрать строки об освоении школьниками "практики массажа и банных процедур" - в связи с возрастной психофизиологией детей. И еще одно: исключить информацию о "зарубежных игроках, тренерах и соревнованиях в целях формирования осознанного отношения учащихся к истории, опыту и ценностям именно отечественной физической культуры и спорта".

Изменения вносятся "в связи с требованиями Прокуратуры Российской Федерации о приведении содержания федеральных образовательных программ в соответствие с основными принципами реализуемой государственной политики и федеральными нормами закона".

Кроме того, в проекте документа есть изменения, которые касаются федеральных образовательных программ в целом. Речь о замене некоторых терминов на понятные и нейтральные формулировки, доступные для понимания.

Например, слово "буллинг" предлагается заменить словами "психологическое насилие, систематическое унижение чести и достоинства, издевательства, преследование". Выражения "гендерных особенностей" заменить словом "пола", "толерантность" заменить словом "взаимоуважение".

"Проектом приказа предполагается возврат системы образования к национальному воспитательному идеалу, что является одной из приоритетных государственных задач, направленных на укрепление общероссийской гражданской и культурной идентичности, являющихся важнейшими условиями обеспечения национальной безопасности России в сферах образования и культуры", - говорится в пояснительной записке к документу.

Фото: pxhere.com

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