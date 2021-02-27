Правительство упростило правила сдачи выпускных экзаменов в 2021 году

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В 2021 году выпускники школ будут проходить Государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам, сообщается в субботу, 27 февраля, на сайте правительства.

«Такое решение принято из-за коронавируса, чтобы минимизировать риски распространения новой инфекции», — говорится в публикации.

Согласно решению кабмина, девятиклассники смогут получить аттестаты об обязательном общем образовании после сдачи двух обязательных экзаменов — по русскому языку и математике. Предметы по выбору (физику, химию, биологию, литературу, географию, историю, обществознание, иностранные языки, информатику и информационно-коммуникационные технологии, родной язык и литературу на родном языке) они сдавать не обязаны.

Одиннадцатиклассникам, которые не собираются поступать в вузы, вместо ЕГЭ надо будет сдать Государственные выпускные экзамены также по двум предметам — русскому языку и математике.

Тех же, кто будет поступать в вузы, ждут ЕГЭ по нужным для поступления предметам, пишут "Известия".

5 февраля Рособрнадзор представил проект расписания ЕГЭ на 2021 год. Основной период сдачи экзамена начнется 31 мая. В этом году данный вид экзамена будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы, остальные сдадут только русский язык и математику в своих школах.

Фото: Pixabay.com