Поволжский Университет сервиса заключил соглашение о сотрудничестве с Федерацией компьютерного спорта России

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Поволжский государственный университет сервиса заключил соглашение о сотрудничестве с Федерацией компьютерного спорта (ФКС) России.

Об этом было заявлено на встрече, посвященной развитию киберспорта в Самарской области, прошедшей 6 декабря в ПВГУС. В рамках сотрудничества университет, при поддержке федерации, планирует сосредоточить на своей базе работу по развитию киберспорта в Тольятти. Подписание соглашения стало итогом подготовительной работы и переговоров представителей вуза не только с ФКС России, но также и с представителями целой экосистемы, заинтересованной в развитии этого направления на территории региона.

Киберспорт пользуется популярностью во всем мире и естественно, студенты являются одними из самых активных участников этого движения. Исследования подтверждают, что киберспорт развивает интеллект, способствует развитию навыков быстрого принятия решений, учит работать в команде. Компьютерный спорт находятся на стыке спорта, технологий, инноваций и образования.

Как рассказала в ходе встречи директор научного департамента ФКС России Оксана Гураль, федерация сотрудничает с российскими вузами по разным направлениям. Вузы, в свою очередь, уже оценили значимость киберспорта: некоторые создали целые направления, связанные с компьютерным спортом. Большое значение для университетов имеет участие их команд в турнирах по компьютерному спорту.

Соглашение, заключенное между ПВГУС и ФКС, позволяет сторонам сотрудничать по широкому спектру вопросов.

«На базе ПВГУС мы планируем вести научные исследования и осуществлять подготовку кадров для индустрии киберспорта. Здесь открываются широкие профессиональные возможности для молодёжи и людей различного возраста и сфер деятельности. Совместно с ФКС России, университет будет проводить научные исследования, связанные с тематикой компьютерного спорта, выступать площадкой для проведения тематических конференций, круглых столов, мастер-классов, - комментирует Любовь Выборнова. – Кроме того, мы рассчитываем стать точкой притяжения выпускников школ и колледжей, интересующихся профессиональным киберспортом».

Акцент в университете делают на планах по организации подготовки тренеров по компьютерному спорту. В ПВГУС планируется разработка специальной образовательной программы, по итогам прохождения которой участник сможет получить официальный документ, подтверждающий его компетенции для судейства на соревнованиях по компьютерному спорту. Вероятно, она будет внедрена как программа дополнительного образования – пока подробности прорабатываются. Свою помощь в организации обучения готов предоставить судья первой категории, член молодежного совета при ФКС России Дмитрий Загреков. Также в университете отмечают, что вуз предварительно достиг договоренностей с компьютерными клубами города о привлечении их мощностей для проведения занятий для будущих тренеров и спортсменов. Заинтересованность в сотрудничестве с университетом подтвердил в ходе встречи и президент Федерации компьютерного спорта Самарской области Александр Бондаренко.

В этот же день Университет сервиса официально представил собственную команду по киберспорту – «Кибер ПВГУС». В составе команды 8 человек: пять основных игроков и трое запасных. Капитаном команды стал студент второго курса по направлению «Прикладная информатика» Илья Иванов. Из шести дисциплин киберспорта, которые существуют в настоящее время, команда ПВГУС выбрала для себя Counter-Strike. «Кибер ПВГУС» уже зарегистрировалась для участия в Международном студенческом киберспортивном турнире по Dota 2 и League of Legends «Битва за науку». Он посвящен Году науки и технологий в России и пройдет с 6 по 15 декабря.