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Поволжский государственный университет сервиса объявил старт интенсива «Арт-туризм» для подростков и молодежи

6 октября 2023 16:38
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Университет сервиса бесплатно обучит школьников и молодежь составлению творческих экскурсий.

Поволжский государственный университет сервиса объявил старт интенсива «Арт-туризм» для подростков и молодежи. Средства на проект вуз выиграл в грантовом конкурсе РДДМ «Движение Первых». Проект реализуется по направлению Туризм и путешествия «ОТКРЫВАЙ РОССИЮ», он поможет реализовать себя талантливой молодежи, проявляющей интерес к истории и культуре родного края, творчеству и креативу.

В рамках интенсива «Арт-туризм» молодых людей бесплатно обучат созданию скетчей и составлению экскурсий художественного направления. Принять участие в программе могут школьники и учащиеся учреждений среднего профессионального образования из любого региона России в возрасте 13-22 лет. Интенсив пройдет в два этапа. В первом, заочном, участники, получат доступ к онлайн-курсу по скетчингу или составлению арт-экскурсий и выполнят задание. Авторы лучших работ выйдут в очный этап. В нем команды «экскурсоводов» и «художников-дизайнеров» отправятся на пленэрные экскурсии по Тольятти и Самарской области. Маршруты планируются разной тематики: «Архитектура», «Промышленный туризм», «Религии мира», «Агро-туризм» и «Природа».

«Обучение дизайну и подготовка специалистов индустрии туризма – это два очень значимых направления Университета сервиса. Но до этого проекта они пересекались не так часто, как хотелось бы. В проекте «Арт-туризм» мы объединяем эти компетенции, с ребятами будут работать квалифицированные преподаватели. Надеемся, многие из ребят, поучаствовав в этом творческом, наполненном любовью к родному краю и путешествиям, проекте, определятся с будущей профессией и выберут для дальнейшего обучения туризм или дизайн. В любом случае, для всех участников это будет захватывающее приключение. Еще одна изюминка – на основе созданных на экскурсиях скетчей будут разработаны серии открыток с достопримечательностями нашего региона», - отметила ректор Университета сервиса Любовь Выборнова.

Регистрация для участия в интенсиве «Арт-туризм» проходит на сайте art-turizm.tolgas.ru.  Заочный этап стартовал 29 сентября. Итоги будут подведены в ноябре 2023 года, авторы лучших работ получат призы от организаторов.

 

Фото предоставлено пресс-службой Поволжского государственного университета сервиса

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