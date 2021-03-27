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Половина самарских школьников самостоятельно готовятся к итоговому сочинению

27 марта 2021 11:15
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Половина самарских школьников самостоятельно готовятся к итоговому сочинению

45% выпускников школ рассказали, что готовятся к сочинению самостоятельно, делают ставку на подготовку к сочинению в школе 41% одиннадцатиклассников, с репетитором к итоговому сочинению готовятся 7% опрошенных, на курсах – 6% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты исследования образовательной компании MAXIMUM Education. Опрос проводился 19–22 марта среди одиннадцатиклассников. Количество участников – более 1 тысячи человек, география опроса – все регионы России.

74% опрошенных одиннадцатиклассников уже приступили к подготовке к итоговому сочинению. 26% признались, что ещё не начинали готовиться к сочинению.

Школьников попросили рассказать, сколько, по их мнению, нужно готовиться к итоговому сочинению. Выяснилось, что 29% выпускников считают, что на подготовку к итоговому сочинению необходимо отводить от 2 до 4 недель. 27% респондентов уверены, что готовиться к итоговому сочинению нужно от 1 до 3 месяцев. 24% одиннадцатиклассников посчитали, что готовиться к итоговому сочинению нужно от 1 до 2 недель. 16% опрошенных выпускников сказали, что готовиться к сочинению нужно более 3 месяцев и 4% опрошенных школьников заявили, что к итоговому сочинению готовиться не нужно.

Самой популярной темой при подготовке к итоговому сочинению стала «Я и другие» - ей уделяют больше времени при подготовке 33% опрошенных выпускников. Второй по популярности стала тема «Разговор с собой» - 25%, третьей «Забвению не подлежит» - 19%. Самой «непопулярной» среди опрошенных стала тема «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения» - ей больше времени при подготовке отводят лишь 7% опрошенных одиннадцатиклассников.

34% опрошенных школьников признались, что не понимают зачем в школе проходит итоговое собеседование. Понимают смысл проведения итогового собеседования 66% одиннадцатиклассников.

Половина опрошенных школьников, 52%, заявили, что итоговое сочинение для них – допуск к ЕГЭ. 44% респондентов считают, что итоговое сочинение может дать им допуск к сдаче ЕГЭ, а также дополнительные баллы при поступлении в вуз, пишет ТАСС.

Фото: Pixabay.com

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