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Подвели итоги конкурса юных музыкантов Самарской области «START*PROFI*ART»

25 февраля 2021 16:30
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Его основная цель — выявление и поддержка одаренных детей в области музыкального исполнительства.

Подведены итоги Третьего регионального Смотра-Конкурса профессионального мастерства учащихся ДМШ, ДШИ в рамках реализации Федеральных государственных требований по предпрофессиональным образовательным программам в сфере музыкального искусства «START*PROFI*ART». Смотр-Конкурс проведен в ГБУК «Агентство социокультурных технологий» с 16 по 18 февраля 2021 года в заочном формате по видеозаписям участников.

«START*PROFI*ART» — один из базовых региональных Смотров-конкурсов, определяющий состояние профессионального образования и перспективы обучения детей в Детских музыкальных школах и Детских школах искусств Самарской области. Его основная цель — выявление и поддержка одаренных детей в области музыкального исполнительства, обеспечение условий для их творческого развития и профессионального становления, формирование критериев оценки выпускников ДМШ, ДШИ по исполнительским специальностям предпрофессиональных образовательных программ в области музыкального искусства.

В состав жюри вошли 5 человек – представители Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова (Е.А. Афанасьев, Е.В. Баранова, М.Д. Чегодаева), Самарского государственного института культуры (Е.В. Арюткина, П.А. Назаров). В оргкомитет вошли представители ГБУК «Агентство социокультурных технологий» И.Н. Миронова, С.Е. Фрегатова. Е.А. Суворов, Е.В. Товчинникова.

Представлено инструментальное исполнительство 218 участников на 15 музыкальных инструментах (фортепиано, скрипка, виолончель, флейта,  кларнет, саксофон, труба, тенор, туба, ударные инструменты, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара). 44% заявленных исполнителей (96 человек) стали победителями и призерами. Их исполнение отличалось технической оснащенностью, пониманием образного художественного содержания, эстетическим вкусом.  В Смотре-Конкурсе участвовали около 60 % образовательных учреждений из 8 городских округов (Самара, Тольятти, Сызрань, Кинель, Новокуйбышевск, Октябрьск, Отрадный, Чапаевск)  и 17 муниципальных районов (Алексеевский, Безенчукский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Борский, Волжский, Кинель-Черкасский, Кинельский, Кошкинский, Красноярский, Нефтегорский, Пестравский, Приволжский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский, Хворостянский).

Абсолютными лидерами – обладателями Гран При, стали 2 исполнителя: Давид Аветисян – учащийся по классу фортепиано ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова г.о. Тольятти (преподаватель И.В. Трошкина) и Егор Мигаль – учащийся по классу трубы ДШИ им. А.И. Островского г.о. Сызрань (преподаватель Т.Г. Колябина, концертмейстер – Н.В. Захидова). Их игру отличали безупречный вкус, художественная трактовка музыкальных образов, авторский исполнительский стиль.

Победителями Смотра-конкурса (I место) стали 26 человек из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Отрадного.

Благодаря конкурсу между школами и училищами существует тесная связь – профессиональное консультирование, конкурсные выступления, участие в прослушиваниях. В связи с такой подготовкой и результативность выступления детей на Смотре-конкурсе достаточно прогнозирована.

Итоги Конкурса размещены в социальной сети ВКонтакте в официальной группе «Художественное образование Самарской области», передает пресс-служба минкульта СО.

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